Disney plus catalogo completo app login account e costo

Disney plus catalogo completo e costo in Italia

Una grande novità è giunta nel mondo degli streaming service di film e serie tv in Italia.

La Walt Disney Company guidata da Bob Iger ha approfittato della quarantena imposta dal coronavirus per lanciare il proprio streaming service online (servizio di streaming) Disney+, che potrete raggiungere qui.

Il catalogo completo annunciato da disney plus comprende i capolavori di Star Wars, quelli della Marvel e i film disney e disney Pixar, oltre alle serie tv di Disney Dhannel, a tutte le puntate de I Simpson ed ai documentari mozzafiato di National Geographic.

Indubbiamente un catalogo avvincente per la nuova piattaforma che si presenta in Italia con un costo di abbonamento mensile unico di 6,99€.

Per fare un confronto Netflix, il principale concorrente, offre tre piani di abbonamento ad un costo variabile tra i 7,99€ e i 15,99€, sempre su base mensile.

Come creare un account disney plus fare il login e il download dell’app

La piattaforma serie tv e film disney ha in breve tempo raggiunto l’obiettivo di lancio del “million subscribers” (in inglese million subscribers vuol dire un milione di abbonati), con grande soddisfazione di Bob Iger e di tutto lo staff della Walt Disney.

Per creare un account disney plus è sufficiente inserire una email valida, i propri dati ed un metodo di pagamento: la fase di iscrizione è velocizzata la massimo.

Terminato ciò potrete accedere tramite login al vostro account disney plus; avrete a disposizione sette giorni gratis, per scegliere se pagare e continuare a fruire del servizio o disdire.

Sugli store dei vostri smartphone Apple e Android è possibile richiedere il download dell’app ufficiale disney+ sul vostro telefonino.

L’app google e apple disney+ consente di godere da un dispositivo mobile dei film e delle serie tv nel modo migliore possibile, con un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva.

La piattaforma consente di visionare sino a quattro diversi contenuti allo stesso momento su quattro dispositivi diversi, e di associarne fino a 10.

I vantaggi della nuova piattaforma di streaming

Quest’ultima capacità permette di suddividere tra più persone l’utilizzo di un profilo, riducendo il costo, ed è solo uno dei vantaggi della nuova piattaforma di streaming disney plus.

Numerosi Bundle permettono di combinare fra loro più servizi di streaming, godendo dei contenuti di ciascuno di essi ma pagando un prezzo totale minore di quanto ci si aspetterebbe.

Diffusi in America, non tarderanno per certo ad arrivare anche da noi, tanto più che il nostro aese appare particolarmente promettente per la nuova piattaforma di streaming.

Disney plus propone in esclusiva dei contenuti che a lungo sono stati considerati fra le maggiori carenze di Netflix o di Amazon Prime, come la serie de I Simpson, in assoluto fra le più viste in Italia, o la saga di Star Wars Guerre Stellari.

Inoltre consente di rivedere i classici disney pixar, Marvel e 21st Century Fox, nonché le serie di disney channel per i più piccoli e quelle del National Geographic per gli amanti della scienza.