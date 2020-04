Disney plus gratis: account in prova gratuita di 7 giorni

Si può allungare la prova gratuita per una settimana in 1 mese in Italia? Tutti i trucchi per avere un account disney plus gratis: gli apk, l’offerta tim vision per un mese, telegram ita e altri sistemi per vedere lo streaming senza pagare la cifra intera

Disney plus gratis, l’abbonamento in prova gratuita per una settimana di 7 giorni

Parliamo di disney+, la nuova piattaforma tv di streaming lanciata da The Walt Disney Company come servizio in abbonamento (in inglese subscription) in stile netflix, ricca di contenuti entusiasmanti.

Disney plus si offre gratis per una settimana a tutti i nuovi accounts, mediante una prova gratuita della durata di 7 giorni.

Per attivarla è sufficiente inserire una email, una passwords e un metodo di pagamento valido, come ad esempio una carta prepagata; ciò fatto potrete creare 4 accounts ed esplorare tutto il contenuto della piattaforma.

Al termine della settimana di prova gratuita, potrete scegliere o di disdire l’abbonamento, o di continuare a fruire del servizio disney plus, non più gratis, al costo di 6,99€/mese.

Disney+ gratis: attivare un account senza pagare la cifra intera

Moltissimi utenti desiderano attivare un account disney+ senza pagare la cifra intera, tuttavia la subscription proposta dalla Walt Disney Company, continuatrice della personalità del genio americano, ha sempre lo stesso prezzo.

Delle offerte sono state promosse per i preordini, a 59,99€/anno, e anche il pagamento annuale in un’unica soluzione consente pagare meno: costa 69,99€, con un risparmio di 2 mesi.

Ma il modo più diffuso per guardare i film e le serie tv senza pagare la cifra intera consiste nel dividere la spesa di un solo account con altri utenti, esattamente di come tanti fanno con netflix.

Il servizio disney plus gratis dunque resta un’utopia, e i numerosi annunci di “hacked disney+” sono fake news.

Tuttavia, per non correre il rischio di rimetterci del vostro nel caso in cui un annuncio “hacked disney+” risultasse vero, conviene sempre utilizzare una carta prepagata nel caso di condivisione degli accounts, non comunicare le proprie passwords e in caso di sospetti disdire immediatamente.

Catalogo dei film e serie tv in streaming rilasciati in italia

Il servizio Disney plus si distingue dai concorrenti per l’altissima qualità media del contenuto.

Scorrendo il catalogo dei film e delle serie tv rilasciati in Italia e disponibili in streaming, troviamo gli Star Wars o Guerre Stellari della LucasFilm, e i bellissimi documentari di National Geographic.

Sono inoltre selezionabili per lo streaming tv le saghe di Disney pixar, i supereroi della Marvel, tutti gli episodi de I simpson ed è stato siglato un accordo con la 21st century fox.

I più piccini saranno deliziati dai personaggi disney pixar, gli adolescenti dai film Marvel, i curiosi dai viaggi della troupe del National Geographic, e tutti saranno messi d’accordo dall’immancabile Star Wars.

Disney plus gratis per un mese e più con TIM vision

Un’ultima offerta di cui trattare è quella proposta dal gruppo italiano TIM.

In Italia, e solo in Italia, i nuovi abbonati TIM possono usufruire di una particolare promozione che regala Disney plus gratis per i primi tre mesi, incluso nel canone Wi-Fi e telefonico.

A partire dal terzo mese, esso verrà a costare appena 3 euro in più del normale addebito, un gran bel risparmio!

In più si potrà usufruire di tutti i servizi TIM vision, che permettono di vedere oltre cento tra serie tv e cortometraggi di produzione italiana.