Disney+ streaming Italia catalogo app login prezzo e costo

Arriva in Italia lo streaming di disney+ eccone il catalogo completo, prezzo e costo in offerta, breve guida all’app e al login disney plus 2020. Vedi gratis online lo streaming di Frozen in ita, Toy Story e molto altro.

Disney+ catalogo dello streaming Italia

La piattaforma disney plus si presenta in Italia con un catalogo completo, disponibile per lo streaming, a dir poco impressionante.

Fra i contenuti dello streaming service Disney+ annoveriamo i documentari national Geographic, i film della Walt Disney Company, quelli disney pixar e quelli della Marvel, oltre agli Star Wars di Lucas Film.

Sul fronte delle serie tv Star Wars Mandalorian contribuisce largamente a completare il ricco quadro dell’offerta.

Disney plus login prezzo e costo in offerta

Lo streaming di Disney+ si distingue anche per il prezzo, di soli 6,99€ al mese, poco di meno dell’abbonamento più economico di Netflix.

Il login, semplice e veloce, permette immediatamente di entrare nel mondo disney plus inserendo email e password, ed è in tutto simile a quelli in vóga.

Tuttavia, a differenza della rivale Netflix, Disney+ propone una sola formula di contratto, grazie alla quale il catalogo completo è disponibile al massimo della definizione e su 4 schermi per tutti.

Il costo può essere ulteriormente diminuito approfittando dell’offerta Timvision, che regala ai nuovi clienti tre mesi gratuiti del nuovo servizio.

Alla scadenza della promozione chi deciderà di non disdire godrà di un’offerta imperdibile che garantisce l’accesso ad entrambi i servizi di streaming service, Disney+ e Timvision, con solo 3€ al mese aggiuntivi rispetto al canone internet.

Disney+ streaming online e in app di film e serie tv

La Walt Disney ha rilasciato una app ufficiale per permettere di visionare i prodotti inseriti nella piattaforma comodamente da smartphone.

In questo modo Disney+ agevola lo streaming online da remoto, permettendo a tutti gli utenti di avere una versione ottimizzata per il proprio schermo di film e serie tv.

Nessuna App è stata invece sviluppata per computer, di modo che sia da windows che da mac il metodo più semplice per effettuare il login d’accesso risulta il sito online.

Con una connessione internet avremo a disposizione centinaia di film e serie tv, e fra corti della disney pixar e film di supereroi come quelli della Marvel, ognuno sarà soddisfatto.