Come vedere film gratis durante la quarantena

Se tutte le attività fuori sono chiuse e i cinema pian piano hanno dovuto abbandonare o rimandare la programmazione, sappiate che potete guardare molti film gratis durante la quarantena: sono moltissimi, infatti, i siti che hanno messo a disposizione titoli in streaming di facile accesso per tutti!

La scelta di Fandango e di tante altre case di produzione e siti streaming: film gratis durante la quarantena

Partiamo subito con la splendida iniziativa di Fandango e il celebre illustratore Gipi: per chi volesse godersi la sua prima opera cinematografica “L’ultimo terrestre”, da oggi sarà liberamente possibile farlo stesso su YouTube. Eccovi un po’ di trama per incuriosirvi:



Gli extraterrestri arrivano in un paese stanco e disilluso, in crisi economica conclamata e gravissima. Le reazioni delle persone alla venuta degli extraterrestri vanno dalla reazione razzista (Adesso ci ruberanno il lavoro, come hanno fatto i cinesi prima di loro!) ad interpretazioni mistico religiose strampalate.

Questa è l’ambientazione che ospita la nostra storia.

Ma noi non raccontiamo la storia di un popolo, seguiamo invece la vita di Luca Bertacci, un uomo con enormi problemi di relazione, un uomo che , abbandonato dalla madre quando era piccolo, è cresciuto nell’odio per le femmine. Nella diffidenza e, soprattutto, nell’incapacità di provare sentimenti.

Questa chiusura emotiva ne ha fatto un emarginato senza passioni e senza sogni, Luca spende la sua vita tra il lavoro (barista in una sala bingo), rari pranzi con il padre (che ogni volta rinnova il dolore per l’abbandono della madre, quella femmina maledetta..) e un attrazione segreta e inconfessabile per una vicina di casa. Un sentimento che Luca non può e non vuole permettersi, e che cerca di reprimere in ogni modo.

Ma l’arrivo degli extraterrestri cambierà tutto. Nella storia questa venuta assumerà sempre di più le caratteristiche di una vera e propria “rivelazione” per il nostro protagonista. Questi alieni, che nella forma e l’atteggiamento sono tanto simili ai “grigi” di incontri ravvicinati, ma che si distinguono soprattutto per la loro capacità di sapere “che cosa è Bene e cosa è Male”, agiscono ai margini della vicenda modificando la vita di Luca, innescando eventi che lo porteranno a scoprire una verità inaspettata e sconvolgente sulla madre e il suo “abbandono”, fino a dargli una nuova possibilità di vita e una speranza di felicità.

Difficile al termine della storia non pensare che questi extraterrestri con il loro arrivo tanto simile ad un “giudizio universale” siano alla fine venuti sulla terra solo per lui. Come un regalo.

Le altre piattaforme per gustarsi il cinema a casa

Oltre alle piattaforme che prevedono abbonamenti, come Netflix, Amazon Prime e Sky/Now TV (e che prevedono tutte un periodo di prova gratuito) va assolutamente tenuti in conto il portale di Raiplay (dove potete sia guardare programmi e fiction andate in onda sulla rete nazionale ma anche esplorare i contenuti on demand: fiction, serie, teen, documentari, musica, programmi, bambini e chi più ne ha più ne metta!) che, a differenza della sua solita modalità, non prevede registrazioni per accedere all’intero archivio.

Come mamma rai, anche su Mediasetplay troverete una buona dose di film gratis durante la quarantena, oltre agli show attualmente in onda; tuttavia, per i veri amanti del cinema consigliamo gli ottimi My Movies (che ha deciso di rilasciare ben due pellicole a settimana completamente free sul suo servizio di streaming, tra cui titoli da Oscar) e Popcorn TV, sul quale potete trovare anche alcune chicche d’autore.

Per i più appassionati di serie tv, infine, è consigliatissimo VVVVID, un portale per amanti degli anime e dei cartoni animati giapponesi che – previa registrazione – ha a disposizione un bel po’ di titoli itneressanti!