Simona Ventura torna su Canale 5 con Ultima fermata: “Devo ringraziare Maria De Filippi”

Ultima fermata è il nuovo esperimento televisivo della Fascino di Maria De Filippi. Pronto a debuttare mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5, il docureality avrà una conduttrice e voce narrante d’eccezione: Simona Ventura. La showgirl piemontese si prende una pausa dagli impegni in Rai e torna a Mediaset per lanciare questo format su cui la Fascino lavora da qualche anno con gli autori Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin.

Simona Ventura, programma in arrivo su Canale 5

La formula di Ultima fermata è simile a quella di Temptation Island, condotto nella prima edizione del 2018 proprio dalla Ventura. In ogni puntata i partecipanti sono una coppia che è arrivata appunto all’ultima fermata: i protagonisti sono chiamati a fare una scelta e decidere se la loro storia d’amore andrà avanti con una seconda chance o finirà definitivamente.

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia – spiega SuperSimo nel promo della trasmissione in onda in questi giorni su Canale 5 –. Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata”.

Ultima fermata, Canale 5 si affida a SuperSimo

La Ventura spiega che i suoi impegni su Rai 2 andranno comunque avanti. Chiuso il doloroso capitolo di Game of Games, uno dei flop più clamorosi degli ultimi anni, la conduttrice occupa la fascia del mezzogiorno della domenica della rete con Citofonare Rai 2. E ci resterà fino a fine stagione.

“Con mia grande gioia – conferma la presentatrice sui social – accetto l’invito di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino) ad essere testimone di Ultima fermata in partenza su Canale 5! Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito’, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai 2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2! Grazie a Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante”.

Ultima fermata si piazza nello slot del mercoledì sera rimasto orfano di novità dopo la conclusione della miniserie Più forti del destino, i cui ultimi due episodi sono previsti per mercoledì 16 e venerdì 18 marzo.