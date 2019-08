Si vociferava da un po’ sulla possibile presenza di Amadeus a Sanremo, e ormai la conferma è arrivata su tutti i canali, compresi quelli social: “Sei il meglio!Grande gioia che ci sia tu a Sanremo 2020!” scrive Tiziano Ferro in persona in seguito all’annuncio ufficiale – da parte del presentatore – su Instagram. Gli fa eco Elena Sofia Ricci: “Questa si che è una grande notizia ! Te lo meriti proprio! Sono veramente felice!“.

Insomma, grande entusiasmo e sostegno per questa scelta della Rai, soprattutto perché la ‘buona annata’ dell’ex volto di Reazione a Catena e dell’Eredità è iniziata già sul piano personale. I fan più attenti, infatti, hanno seguito con affetto le sue nozze con Giovanna Civitillo di pochi mesi fa, e adesso non vedono l’ora di vederlo risplendere sotto le luci della ribalta del palco dell’Ariston.



“Sono contento per lui – commentano sui social – persona per bene che sa fare il suo mestiere, intrattenere con garbo e professionalità. Lo merita per la carriera che ha fatto, come l’avrebbe meritato Frizzi…” E ancora: “Persona onesta, seria e un grande professionista! Ottima scelta“; “Amadeus è un grande professionista, e merita di presentare il festival, e tanto altro… Con la sua umiltà semplicità e simpatia ha conquistato il cuore di tutti noi suoi fan“.

Gli altri possibili nuovi arrivi: un noto presentatore tra i candidati del dopo-Festival

Ma cosa bolle in pentola oltre all’arrivo di Amadeus a Sanremo, in termini di novità? Da come scrive Tiziana Leone sul Secolo XIX ci sarebbe la possibilità di vedere Alessandro Cattelan alla guida del DopoFestival, “che sarà costruito all’insegna dell’innovazione” e avrà un nuovo stile, ovvero si presenterà come “una via di mezzo tra lo psichedelico modello chiambrettiano e la scanzonata versione degli Elio e le storie tese“.

Infine, una chicca particolarmente gustosa: tra i contenuti pensati per Raiplay, quest’anno, potrebbero esserci anche performance di Fiorello, uno degli ospiti più acclamati durante il Festival. Attendiamo prossimi risvolti!