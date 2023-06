Da Uomini e Donne a Temptation Island: cosa sta succedendo

Anche quando non c’è, su Mediaset Maria De Filippi in realtà c’è sempre: così si spiega il dibattito che si sta animando e che va da Uomini e Donne a Temptation Island 2023. Il nuovo capitolo sta già facendo discutere ma questa volta, infatti, non riguarda le sette coppie coinvolte nel reality delle tentazioni, bensì una dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Parliamo naturalmente di Roberta Di Padua, autrice di un certo commento che ha fatto subito il giro del web. Durante la diretta della prima puntata del reality condotto da Filippi Bisciglia, Roberta ha espresso un commento riguardo a quanto stava accadendo, come molti altri. La Di Padua si è dichiarata una grande fan del programma estivo di Canale 5 e ha elogiato uno dei fidanzati in particolare, Manuel Maura, il compagno di Francesca Sorrentino.

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…“, questo è ciò che ha scritto Roberta, creando subito un dialogo aperto che va da Uomini e Donne a Temptation Island. Questo commento ha scatenato numerose critiche dal pubblico. La dama, infatti, non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti in studio verso il mondo maschile, anche più “giovane”.

Il punto del dibattito social è che molti telespettatori hanno interpretato il suo commento come un’apprezzamento verso persone già impegnate sentimentalmente con altri partner. Il riferimento sembrerebbe essere a David Donadei e Chiara Rabbi.

La “dama” del Trono Over si è anche scontrata in passato con Ida Platano, in quanto la concorrente l’ha sempre accusata di intromettersi nelle sue storie. Di fronte a questa serie di polemiche, Roberta ha quindi deciso di sfogarsi:

“Buongiorno, come state? Io sono sempre la solita, è inutile chiederlo. Volevo solo chiarire una cosa riguardo alle notizie che ho visto uscire ieri. Due giorni fa ero con delle amiche e stavamo guardando Temptation Island. È un periodo altalenante per me, con molti momenti difficili e a tratti molto tristi, quindi mi sono lasciata andare a un commento su una persona. Da quel momento è scoppiato l’inferno, come al solito. Volevo solo dire che era solo un complimento. Forse è stato l’unico momento leggero in queste circostanze, in un momento in cui non sono proprio al massimo. Quindi non ha senso fare tutte queste polemiche, ho semplicemente detto ciò che pensavo. Penso che molte donne la pensino allo stesso modo, ma non hanno il coraggio di dirlo.”

Insomma, una riflessione un po’ amara in coda al suo percorso nella stagione di Uomini e Donne appena conclusa, che non ha portato la svolta che desiderava. Cambieranno le sorti a settembre, quando inizierà la nuova edizione? Chissà che il pubblico non la ritrovi seduta tra le dame…