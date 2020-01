Sanremo 2020, Mara Venier condurrà la finale con Amadeus

In diretta su Radio2, il direttore artistico ha fatto la proposta e la conduttrice di "Domenica In" ha detto sì

L’annuncio arriva a sorpresa dalle frequenze di Radio2: Mara Venier condurrà la finale del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. “Senza tacchi, ma ci sarò!”, annuncia la presentatrice di Domenica In nel corso del programma Chiamate Mara 3131, durante il quale è stato ospite il direttore artistico e volto simbolo della 70esima edizione della kermesse, all’Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Mara Venier, Sanremo da prima donna

“Voglio che sabato sera, nella finale – spiega Amadeus – tu sia la prima donna a scendere la scala. Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila. Scenderai le scale come nessun’altra mannequin al mondo!”.

La notizia arriva dopo che, durante l’ultima puntata del varietà domenicale di Rai1, la “zia Mara” ha redarguito ferocemente Roberto D’Agostino.

“Da solo al Festival – ha detto Dago riferendosi ad Amadeus – si sarebbe confuso col microfono, non ci sarebbe andato da solo. Ci vuole Fiorello, qualcun altro. Serve carisma per presentare Sanremo. La qualità o ce l’hai o non ce l’hai”.

La risposta della Venier è stata perentoria. “Amadeus – ha tuonato – è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi. Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo”.

L’edizione numero 70 sarà la seconda per Mara Venier. La presentatrice fu alla guida del Dopofestival nel 1994, proprio insieme a Roberto D’Agostino e Renato Zero.

Mara Venier (foto: Ufficio stampa Rai)

Sanremo 2020, chi presenta con Amadeus? Le conduttrici confermate

L’ufficializzazione della presenza della Venier anticipa la conferenza stampa ufficiale (i dettagli sul sito ufficiale dell’evento), che fornisce il quadro definitivo sulle presenze femminili al Festival.

Ad oggi sono confermate le conduttrici Antonella Clerici e Diletta Leotta, le giornaliste Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Rula Jebreal. A queste cinque si affiancano le due “mogli di” Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) e Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo). Tiziano Ferro sarà la presenza fissa in tutte e cinque le serate di Sanremo.