Sanremo 2020, Al Bano rivela: “Romina non vuole venire con me”

Sanremo 2020 scalda i motori e da giorni si susseguono indiscrezioni sui nomi che vedremo in gara sul palco dell’Ariston. Il Festival numero 70, affidato alla conduzione e direzione artistica di Amadeus, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio. Mancano quindi tre mesi, durante i quali può succedere di tutto. Compreso l’impensabile: ovvero Al Bano di nuovo insieme a Romina e soprattutto in competizione.

Al Bano e Romina, Sanremo 2020 li aspetta?

Tutto è nato dalla recenti dichiarazioni di Carrisi. Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Al Bano ha ammesso i contatti frequenti con Amadeus.

“Se vado a Sanremo? Non ho ancora deciso – ha detto qualche giorno fa a Un giorno da pecora –, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta. Io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore. Da solo o con Romina… Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado ‘in rappresentanza’ e poi riferirò a Romina di che si tratta”.

Da quel momento, si sono susseguite speculazioni sulla coppia che proprio a Sanremo vinse nel 1983 con il classico Ci sarà. Ci è volto ancora una volta Al Bano in persona per raccontare cos’è accaduto durante l’incontro con Amadeus.

Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina di nuovo insieme sul palco dell’Ariston?

“Ancora non ho deciso niente – ha rivelato all’AdnKronos –, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival. Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla, purtroppo di bugie se ne dicono tante e ogni giorno ne esce una nuova”.

Una certezza il cantante di Cellino San Marco l’ha data: se parteciperà, ha tre bani a disposizione tra cui scegliere. “Uno scritto da Salvatore De Pasquali, autore di Champagne – ha confessato –, uno da Cristiano Malgioglio e alcuni scritti da me: vedremo”.

Pungolato da Cucciari e Lauro in radio, Al Bano ha smentito qualsiasi attrito con Romina e l’altra ex eccellente, Loredana Lecciso. “Tutte e due – ha detto – sono madri dei miei figli. E io rispetto questa realtà senza stare lì a creare un derby in casa, un Milan-Inter. E grazie a Dio tutto funziona bene”. E voi come vedreste Al Bano e Romina insieme in gara a Sanremo 2020?