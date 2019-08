Barbara Palombelli difende Salvini al mare: “Vomitare snobismo non va bene”

Barbara Palombelli è in pausa dagli impegni televisivi. La giornalista Mediaset non ha però perso occasione per commentare sui social i fatti politici del momento. Tra questi, la “pazza” estate di Matteo Salvini al Papeete Beach. Il vicepremier e ministro dell’Interno ha trasformato lo stabilimento balneare nel suo ufficio e si è fatto fotografare mentre fa il DJ al lido. Immagini che hanno fatto discutere e che hanno destato l’attenzione della Palombelli.

Barbara Palombelli su Salvini: “Amo i balneari”

La conduttrice, che tornerà nella prossima stagione di Canale 5 con Forum e Stasera Italia, ha scritto un chiacchierato post su Facebook per dire la sua sulla “campagna d’agosto” del leader leghista. “Amo i balneari – esordisce la Palombelli –. Frequento e conosco quasi tutte le spiagge italiane…”.

“Se qualcuno – precisa subito – pensa di andare contro il governo demonizzando chi sta al mare in maglietta, in pareo o in mutande, credo che abbia sbagliato strada. A meno che non sia la coda di quel disprezzo per il popolo delle persone normali che assaggiai nel 2000, quando conducevo il venerdì il Grande Fratello su Stream…”.

“Le migliaia di ragazzini in fila per un posto nella società – conclude la giornalista – mi avevano conquistato, sono loro il nostro futuro. Oggi e ieri. Vomitare snobismo contro le persone non va bene, se si fa politica (io per fortuna non la faccio, scrissi nel 2000 che la sinistra vera avrebbe cercato di tesserare quei ragazzi del Gf, non li avrebbe coperti di insulti per 20 anni… Ti ricordi Fabrizio Rondolino?)”.

Immediatamente sono arrivati tantissimi commenti al messaggio di Barbara Palombelli. Molti utenti concordano con le parole della giornalista: “Un comune bagnante, che si gode finalmente le ferie. Ma di che parlate?”, “Ormai ci si attacca a tutto pur di fomentare odio e divisioni, prendendo a pretesto anche una giornata in un lido in spiaggia”, “D’accordo su quasi tutto ma vorrei fare una domanda. Ai tempi di Salvini si può ancora andare al mare senza bere super alcolici e ballare sui tavoli? O passare il tempo sotto l’ombrellone leggendo un libro in santa pace è ritenuto snob?”.

Barbara Palombelli e Salvini al mare

Salvini, Milano Marittima e le spiagge dei politici

Altri follower, invece, non hanno apprezzato proprio l’immagine di Salvini tra selfie e cubiste: “Far ballare con un bastone tra le gambe le ragazze al suono dell’inno di Mameli, non mi sembra soltanto un segno dei tempi, mi sembra un declino socioculturale senza speranza!”, “Su una spiaggia dove circola di tutto, dell’alcool a fiumi a droghe di tutti i tipi, escort e quant’altro, un ministro che combatte per far chiudere quattro negozietti che vendono erba, non mi sembra una bella immagine che dà di sé e della nazione che rappresenta”.

La Palombelli ha poi risposto divertita. “Viva le spiagge!!! – ha scritto – I parei di Bettino Craxi, le bandane di Silvio, le barche di D’Alema, l’ombrellone di Veltroni, gli slip di Rutelli, il pattino di Prodi, i topless dei ministri e le cosce della Boschi. Chi si scandalizza secondo me ha qualche problema”.