Un sogno che si avvera: l’innamoratissimo Amadeus ha sposato Giovanna Civitillo, la sua anima gemella e donna della sua vita. Dopo qualche imprevisto burocratico e giuridico (l’attesa dell’annullamento del precedente matrimonio con l’ex moglie) il lieto giorno della cerimonia religiosa è giunto!

Il messaggio che è arrivato dopo che Amadeus ha sposato Giovanna fa emozionare il presentatore

Un’unione particolarmente sentita sia dal pubblico che dagli amici, colleghi, fan e… dal capo della Chiesa, il vescovo di Roma in persona! Papa Francesco, infatti, ha voluto che fosse recapitato un messaggio speciale ai due novelli sposi durante il giorno delle nozze. Nessuna indiscrezione sul contenuto, che rimane privato – in perfetto stile con la riservatezza a cui il conduttore ha abituato gli spettatori in questi anni – solo un bellissimo commento: “Che emozione. È una persona che amiamo e stimiamo tantissimo, siamo rimasti senza parole”.

È stato giovedì 11 luglio il giorno in cui Amadeus ha sposato Giovanna in una cerimonia pensata per parenti, amici stretti e intimi. Il rito è stato celebrato in una piccola chiesa di Roma, un luogo che per entrambi ha un valore molto particolare: “Spesso ci siamo rifugiati a pregare lì in passato. E le nostre nonne portavano quel nome, Anna: ci è sembrato il nostro posto del cuore, così raccolto, così protetto. Perfetto per quello che avevamo in mente”

Il racconto al settimanale Oggi

Una festa splendida che, secondo le parole del presentatore, “ricorderemo per tutta la nostra vita. Sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie”.

Insomma, tutto perfetto, ma soprattutto la sua adorata Giovanna: “Lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani”. “