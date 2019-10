Sanremo 2020, un festival da Oscar: ecco i primi nomi

Sanremo 2020 scalda i motori. Quando starà per cominciare, dal 4 all’8 febbraio, per quei giorni non si parlerà (quasi) d’altro. Secondo il settimanale Spy, il conduttore e direttore artistico Amadeus sta pensando ad un’edizione davvero speciale. La 70esima dovrà celebrare la musica italiana ma dovrà avere pure un respiro internazionale. Ci saranno quindi talenti giovani e promettenti e artisti molto popolari e amati dal pubblico. Le prime indiscrezioni emerse hanno lasciato il pubblico disorientato.

Sanremo 2020, Big in gara: i primi rumors

Il primo nome è quello di Elettra Lamborghini. L’ereditiera, risposta italiana a Kim Kardashian e Paris Hilton, è diventata un fenomeno grazie ai milioni di follower su Instagram, al singolo reggaeton Pem Pem e e al ruolo da coach a The Voice su Rai 2.

Di Elettra tutti ne parlano e la sua presenza in gara tra i Big sarebbe una calamita per il pubblico più giovane.

La seconda indiscrezione riguarda un veterano dell’Ariston: Al Bano. Nonostante abbia detto che avrebbe smesso di cantare alla fine dell’anno scorso, l’ugola di Cellino San Marco continua imperterrito ad andare in tournée, con o senza Romina Power. E ogni concerto è un successo clamoroso.

Il terzo nome spifferato da Spy è Alberto Urso. Vincitore di Amici 18, il giovane tenore messinese dalla voce calda e lo sguardo magnetico ha lanciato da poco il video di Accanto a te.

Il brano si è confermato un successo straordinario: quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non solo: Urso ha centrato il sold-out ai recenti concerti a Roma e Milano. Insomma, il perfetto incrocio tra tradizione e modernità.

Amadeus sul poster di Sanremo 2020 (foto: Facebook @festivaldisanremo)

Sanremo 2020, Amadeus vuole Lady Gaga

Gli ultimi rumors riguardano infine gli ospiti internazionali. Claudio Baglioni li aveva banditi ma Amadeus la pensa diversamente.

Il conduttore vorrebbe infatti un nome da Oscar: Lady Gaga. La signora Stefani Germanotta, una delle pop star più chiacchierate degli ultimi anni, è un’icona che ispira le giovani generazioni. E le sue chiare origini italiane sarebbero un surplus niente male.

Cè ovviamente da fare i conti con le elevate richieste economiche della diva di A Star Is Born. Non a caso la macchina organizzativa è a lavoro su soluzioni alternative.

A voi cosa ne pare di questi primi nomi?