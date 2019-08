I film al cinema dall’8 agosto sono soltanto quattro ma tra questi ce n’è uno che punta alla vetta del botteghino. Se le uscite dell’1 agosto non hanno smosso le prime posizioni della classifica degli incassi, ci penserà lo spin-off di Fast & Furious a fare piazza pulita. Hobbs e Shaw puntano a contrastare il calo di spettatori nelle sale in un weekend caratterizzato soprattutto dalle partenze per le vacanze. Ecco i nostri consigli su cosa vedere e cosa no.

The Quake e Hobbs & Shaw, due dei quattro film al cinema dall’8 agosto

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Dwayne Johnson e Jason Statham tra action fracassone, spettacolari sequenze acrobatiche e umorismo da buddy movie: sono questi gli ingredienti del primo (di tre) spin-off della saga delle auto più veloci del cinema. Il super cattivo è Idris Elba, la presenza femminile è affidata a Vanessa Kirby, Eiza González e la “mamma” Helen Mirren. Gag e velocità, dinamiche grezze da heist movie, esplosioni e leggerezza: se si sta al gioco, ci si diverte parecchio.

The Quake – Il terremoto del secolo

Se vi piacciono il cinema scandinavo e i classici disaster movie hollywoodiani, questo è il film che fa al caso vostro. Lo dirige il norvegese John Andreas Andersen, che immagina cosa accadrebbe oggi se un potentissimo terremoto colpisse la città di Oslo. L’idea non è così campata per aria: la Norvegia è da sempre l’area sismica più attiva del Nord Europa e nel 1904 un sisma di magnitudo 5,4 della scala Richter travolse la capitale.

Film al cinema dall’8 agosto: cosa vedere e cosa no

Goldstone – Dove i mondi si scontrano

Uscito nel 2016 in Australia, questo fondo di magazzino arriva soltanto adesso nelle nostre sale. Occhio, però, perché il crime thriller di Ivan Sen non è così male. La storia è quella di un detective aborigeno (Aaron Pedersen) che arriva a Goldstone, città mineraria nell’outback aussie, per indagare sulla scomparsa di una ragazza asiatica. Il poliziotto sarà costretto a collaborare, nella diffidenza generale, con un giovane sbirro bianco (Alex Russell). Classico e prevedibile, ma dalle azzeccate atmosfere polverose.

Nuovi film al cinema: agosto 2019 con pochi titoli

Bring the Soul – The Movie

Se non sapete chi sono i BTS o cosa sia il K-pop, lasciate perdere. In caso contrario, questo è il film che racconta concerti live e dietro le quinte del tour “Love Yourself”, quello che ha consacrato la boy band sudcoreana più famosa al mondo. Da Seoul a Parigi, questo doc musicale aiuta a capire un fenomeno unico, il primo gruppo che ha debuttato in prima posizione nella Billboard 200 e ha conquistato tre dischi d’oro negli Stati Uniti con tre soli singoli. Evento speciale al cinema dal 7 all’11 agosto: biglietti ed elenco sale su nexodigital.it.