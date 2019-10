La ballerina di Amici Lorella Boccia aggredita e rapinata

Girano da qualche ora le foto di Lorella Boccia aggredita insieme a suo marito Niccolò Presta, figlio del celebre Lucio. La ballerina di amici ha pubblicato un post per esprimere tutto il suo shock davanti al trattamento subito dai rapinatori:

“Ci avete minacciato con un coltello” scrive Lorella Boccia aggredita, pubblicando una foto shock su Instagram

“Ho riflettuto molto – scrive sul suo profilo Instagram ufficiale, pubblicando una foto che mostra dei segni sul volto – Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VA*FANCUL0”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia“.

Inizia così il post condiviso sui social di Lorella Boccia aggredita: “Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFFANCUL0. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!“

La solidarietà degli amici e dei fan:

Il celebre volto della XII edizione del talent show di Maria de Filippi è originaria di Torre Annunziata, ma dai suoi 18 anni ha deciso di trasferirsi a Roma. Con Niccolò è sposata dallo scorso giugno, la coppia è amatissima nell’ambiente – come dimostrano i tantissimi messaggi di preoccupazione e solidarietà che hanno affollato il suo post Instagram:

“Senza parole – scrivono le Donatella – un grande abbraccio a VOI CHE SIETE PERSONE D’ORO”. Giada Pezzaioli scrive invece: “Ma stiamo scherzando ? Ma che gente c’è in giro ? Lory mi dispiace tanto, questa violenza è inaccettabile. Ti abbraccio“