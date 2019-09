Emanuela Folliero dice addio a Mediaset: “Mi tenevano in panchina, ecco dove mi vedrete”

L'ormai ex volto ufficiale di Rete 4 si toglie qualche sassolino dalla scarpa e annuncia la sua "seconda vita" in Rai

Emanuela Folliero lascia Mediaset dopo 28 anni di onorata carriera a Cologno Monzese. La storica annunciatrice dei Bellissimi di Rete 4, nell’ultimo periodo a La5, spiega che non lascerà la televisione. Presto infatti la rivedremo in un ruolo inedito: curerà una striscia quotidiana sui sentimenti all’interno della nuova stagione di Detto Fatto su Rai 2, al via da lunedì 16 settembre. A volerla fortemente in questa posizione è stato il direttore Carlo Freccero.

Emanuela Folliero Detto Fatto, che accoppiata

In un’intervista al settimanale Oggi, la padrona di casa di show culinari e salutisti come Hollyfood – L’appetito vien guardando e 5 minuti di … Benessere spiega com’è nata questa collaborazione con Freccero.

“Gli ho chiesto: ‘Carlo, quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato”, racconta l’ormai ex volto ufficiale di Rete 4.

Nel corso dell’intervista, Emanuela Folliero, 54 anni, si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Mediaset.

“Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”, confessa la showgirl milanese.

Emanuela Folliero (foto: Instagram @emanuelafolliero_official)

Emanuela Folliero lascia Mediaset (con polemica)

L’umiliazione definitiva (e la decisione di dire sì a Detto Fatto con la rivelazione Bianca Guaccero) è arrivata quando le hanno proposto di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip.

“Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero”, ammette la conduttrice.

La Folliero ha spiegato il suo addio a Mediaset con questo video, affidato alla sua pagina Instagram ufficiale. In questa clip, tuttavia, Emanuela ha smentito la separazione “violenta” da Mediaset.