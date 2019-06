Alessio Boni, che fiction: sarà il papà della Vespa

Alessio Boni è uno dei nomi di punta della fiction Rai. Dopo il successo raccolto da La Compagnia del Cigno, l’attore si rilancia con un progetto appassionante. Boni sarà protagonista di un film tv di Rai1 che racconterà la vera storia di Enrico Piaggio, il papà della Vespa. Le riprese inizieranno subito dopo un’altra docufiction che l’attore sta girando in queste settimane. Boni è sul set di una serie dedicata a Giorgio Ambrosoli, l’avvocato milanese che indagò sulla Banca Privata Italiana di Michele Sindona e fu ucciso a Milano l’11 luglio 1979.

Alessio Boni, fiction in arrivo sul papà della Vespa

I ciak della fiction su Piaggio, sempre per la Rai, cominceranno a breve. Non sarà un’impresa facile: Enrico Piaggio ha avuto una vita incredibile. Erede dell’omonima dinastia che allora produceva aerei, Enrico decise di riconvertire l’azienda di famiglia al termine della Seconda guerra mondiale.

Nei primi giorni di aprile del 1946, Piaggio vide per la prima volta lo scooter progettato dall’ingegnere Corradino D’Ascanio. Sentendo il ronzio del motore e notando la parte molto ampia del sedile rispetto alla parte centrale e alla coda più strette, Enrico esclamò: “Pare una vespa!”. Così nacque il mito che ha conquistato il mondo, anche se gli inizi furono difficili.

Alessio Boni (foto: Facebook @AlessioBoni.OfficialFP)

Vespa Piaggio, un mito tutto italiano

I primi esemplari furono venduti con qualche fatica, ma Enrico Piaggio, dimostrando la stessa audacia del padre, ne mise ugualmente in produzione 2.500. Quando Gregory Peck e Audrey Hepburn la usarono per andare a spasso per Roma nel classico Vacanze romane, fu la consacrazione definitiva. Esplose così il fenomeno dei “cinquantini”, il mezzo per i giovani di allora.

Una storia di successo che dura ancora oggi, dopo più di settant’anni. Insieme a Don Matteo 12 e Un passo dal cielo 5, il film tv sulla vita di Enrico Piaggio è una delle fiction più attese della prossima stagione.