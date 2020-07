Cos’è e come funziona Together Price, il servizio che consente di condividere l’abbonamento all’account Netflix, Spotify e simili quasi gratis e senza password, sfruttando lo schermo condiviso. Quali sono le opinioni prevalenti sul miglior sito per condivisone schermo e abbonamento in Italia, sulla qualità di visone e sul download dei contenuti.

Condividere l’abbonamento Netflix gratis e senza password grazie alla condivisione schermo

Quanto costa condividere online un abbonamento mensile alle principali piattaforme di streaming di film e serie tv come Netflix o Disney Plus?

La risposta potrebbe sorprenderti: sfruttando le offerte proposte da Together Price, che potrete raggiungere qui, sarà possibile guardare Netflix ovvero godere di un account Spotify Premium quasi gratis. Come è possibile tutto ciò?

Questa piattaforma mette fra di loro in contatto più persone che desiderano fruire degli stessi contenuti, e propone loro di sottoscrivere, ad esempio, un abbonamento mensile Netflix Ultra HD oppure Spotify Premium Family.

Sia l’uno che l’altro consentono di attivare diversi profili, che possono essere gestiti indipendentemente su schermi diversi, senza dover cambiare password. Ed il gioco è fatto.

Opinioni su Together Price ed esperienze con un account in schermo condiviso su Netflix

A questo punto infatti ciascuno dei quattro utenti, accedendo con la password comune, si ritroverà a poter guardare netflix grazie all’abbonamento che avrà scelto di condividere.

Inoltre anche il prezzo verrà condiviso, o meglio suddiviso, fra i i vari utenti (4 per i profili Netflix, 6 per quelli Spotify Premium Family), consentendo un notevole risparmio.

Le esperienze e le opinioni su Together Price sono ultrapositive da parte del pubblico. Per fare un esempio del risparmio possibile grazie ad un account a schermo condiviso, pensiamo a quanto costa aprire un profilo da soli, e quanto costerebbe se il prezzo fosse solo una frazione.

Nel caso di Netflix il risparmio annuale sfiora i 150€!

Qualità di visione e di download dei contenuti

Condividere l’abbonamento Netflix o Disney Plus non significa rinunciare alla qualità di visione e di download dei contenuti di streaming.

Serie TV e Film saranno disponibili in Ultra HD, in quanto i profili con possibilità di utilizzare più schermi sono anche quelli che godono della qualità di visone più alta.

In questo modo vi garantirete il massimo risultato con il minimo dispendio economico: provare per credere, together price ha delle grandi potenzialità. Provalo ora!