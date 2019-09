La strada di casa 2, tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Alessio Boni torna protagonista su Rai1 con La strada di casa 2. La seconda stagione della serie, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Riccardo Donna, comincia martedì 17 settembre 2019 in prima serata con un episodio che promette brividi, colpi di scena ed emozioni. Torniamo infatti nella tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino, dove Fausto Morra è immobile davanti a un corpo esanime. Circondato dalla polizia scientifica. Cos’è successo? Tutto ha inizio molto tempo prima.

La strada di casa 2, trama e personaggi

Fausto ha passato gli ultimi tre anni in prigione. La sua famiglia ha accusato il colpo, eppure il suo ritorno a casa sembrava aver portato una ritrovata serenità. La moglie Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) ha infatti acconsentito che Lorenzo (Eugenio Franceschini) e Irene (Silvia Mazzieri) aspettassero che il padre uscisse di prigione per sposarsi.

Ma Fausto è inquieto. L’unico con cui riesce a relazionarsi è Mauro (Roberto Gudese), un giovane ex compagno di cella al quale ha procurato pure un lavoro in Cascina. Tutto precipita quando Irene non si presenta in chiesa alla cerimonia. La ragazza è scomparsa misteriosamente.

Ernesto Baldoni (Sergio Rubini), per il quale Irene è ormai come una figlia, fatica a credere che abbia avuto un semplice ripensamento, per giunta senza dirgli niente.

Un elemento però arriva a rimescolare le carte. Un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene lavora come volontaria. È forse una coincidenza? Le ricerche di Fausto ed Ernesto portano ad una tragica scoperta: Lorenzo ha tradito Irene e lei si è tolta la vita, gettandosi in un fiume. Il bambino intanto viene avvistato alla fermata di un bus.

Lorenzo, divorato dai sensi di colpa, non riesce a rassegnarsi. Convinto che quel bambino fosse importante per Irene, si mette in testa di ritrovarlo, come per riparare al male che ha fatto a lei. Accecato da quest’ossessione, trascura il lavoro in Cascina e causa un’infezione in tutta la birra artigianale prodotta dal Consorzio.

Rimosso dal suo incarico e rimpiazzato da Valerio (Massimo Poggio), l’ambiguo amante della figlia maggiore di Fausto, Milena (Benedetta Cimatti), Lorenzo è contrario alle strategie del nuovo manager. Valerio importa infatti il luppolo dalla Repubblica Ceca, spacciandolo per km zero.

Come se non bastassero questi guai in azienda, anche in famiglia le cose non si mettono bene. Gloria ha iniziato a manifestare sintomi allarmanti: disorientamenti e amnesie che fanno pensare possa essere l’Alzheimer.

Fausto vorrebbe starle vicino, ma scopre presto che proprio la moglie è legata, senza saperlo perché non lo ricorda, ad una verità sconvolgente che mette nuovamente a rischio la sua libertà. Per risolvere questo enigma, dovrà convincere il commissario di polizia Concetta Leonardi (Roberta Caronia), una donna determinata a risolvere i misteri che circonda la Cascina e la famiglia Morra.

Alessio Boni in una scena di La strada di casa 2 (foto: Ufficio stampa Rai)

La strada di casa 2, stagione in 6 puntate

La strada di casa 2 è un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità, che si basa soprattutto sui suoi interpreti (prossimamente vedremo Boni anche in versione Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli) e su un plot che alza l’asticella della qualità della fiction di casa Rai. Chi è la vittima? E chi è il colpevole?

Le risposte a queste domande nel corso delle 6 puntate di questo intreccio, che il regista Riccardo Donna ha definito “un racconto su più piani temporali che si inseguono fino a ricongiungersi al termine della quarta puntata, per poi correre insieme verso l’esplosivo e commovente finale. Tutti, nessuno escluso, possono essere colpevoli in questa storia, o magari sono tutti innocenti ed è tutto un grande sbaglio”. Per chi volesse fare un ripasso, la prima stagione è disponibile su RaiPlay.