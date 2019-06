I sette film al cinema dal 6 giugno puntano a far proseguire il trend positivo degli incassi iniziato dalle scorse settimane. Nonostante il bel tempo, il weekend promette un incremento al botteghino soprattutto grazie a due titoli: il capitolo conclusivo del franchise degli X-Men e l’animazione per famiglie Pets 2. Per tutti gli altri film in sala si scende come numero di schermi a disposizione. E resta forte ancora l’appeal di Aladdin, nelle sale dal 23 maggio. Se proprio si dovesse scommettere su qualcosa, A mano disarmata potrebbe rivelarsi un piccolo exploit.

Pets 2 e A mano disarmata, al cinema dal 6 giugno

X-Men: Dark Phoenix

La saga dei mutanti si chiude con questo capitolo post-Apocalisse. Sophie Turner è la Fenice del titolo, che dopo un incidente spaziale si ritrova a gestire (fisicamente ed emotivamente) dei superpoteri ancora più devastanti. Un robusto cinecomics che intrattiene e infila colpi di scena uno dietro l’altro. Forse anche troppi. Ma i fan non resteranno delusi.

Pets 2 – Vita da animali

Arriva anche in Italia il sequel sui cuccioli della Illumination, una divertente avventura animale che vede protagonisti il cane terrier Max, la gatta Chloe, il vaporoso volpino Gidget, il coniglio Nevosetto, l’agguerrita Shih Tzu Daisy e il rozzo Galletto. Tutti uniti dovranno trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure. Un buon cartone, certamente non memorabile come il suo predecessore.

Film al cinema dal 6 giugno: cosa vedere e cosa no

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica

Dal romanzo bestseller Tutta un’altra musica di Nick Hornby (edito da Guanda), una divertente commedia su amore e musica interpretata da Ethan Hawke, Rose Byrne e Chris O’Dowd. La storia è quella di Annie e Duncan: lei animata da un forte desiderio di maternità, lui ossessionato da Tucker Crowe, un rocker svanito nel nulla dagli anni Ottanta. Quando una versione inedita del suo album più famoso arriva per posta, la vita di Duncan e Annie prende una piega inaspettata.

Fiore gemello

Il secondo lungometraggio di Laura Luchetti è un bel film italiano, più osannato all’estero che da noi. Arriva in sala dopo aver vinto parecchi festival internazionali e racconta la vicenda di Anna (Anastasyia Bogach) e Basim (Kalill Kone). Lei ha un passato tragico per colpa del padre trafficante, lui arriva dalla Costa d’Avorio in direzione Europa del Nord. Si incontrano, si scrutano e si scoprono anime gemelle lungo un viaggio per riscattare la loro innocenza violata.

Nuovi film al cinema, in uscita 7 titoli

American Animals

Quattro sgangherati studenti universitari uniscono le forze e si trasformano in ladri per compiere uno dei più audaci furti d’arte nella storia degli Stati Uniti. Sembra un thriller (e lo è: dirige Bart Layton) ma è ispirato ad una storia vera, avvenuta alla Kentucky University. Mescolando realtà e finzione, American Animals è un thriller divertente e ben girato, che ha il solo difetto di durare troppo.

A mano disarmata

La vera storia di Federica Angeli (Claudia Gerini), la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta per aver denunciato con i suoi articoli la criminalità organizzata di Ostia. Dirige Claudio Bonivento nel segno del cinema d’impegno civile: un robusto film di genere che vede nel cast facce toste come quelle di Claudio Vanni, Francesco Venditti, Mirko Frezza e Rodolfo Laganà.

Polaroid

L’horror della settimana è in realtà del 2017 ed è diretto dal norvegese Lars Klevberg. La storia è di quelle viste mille volte: due amiche trovano una vecchia Polaroid che, invece di scattare foto, si rivela il contenitore di un’oscura forza malefica. Una volta liberato, lo spirito inizia a mietere vittime. Un teen horror estivo trascurabile, incapace di procurare il benché minimo brivido.