In arrivo al cinema Astolfo con Stefania Sandrelli

Era un bel po’ che non la vedevamo, ed eccoci qui, ad attendere il nuovo nuovissimo film Astolfo con Stefania Sandrelli e Gianni di Gregorio. Un ritorno in scena dell’attrice iconica di Divorzio all’Italiana e C’eravamo tanto amati in una storia senza tempo, che non vediamo l’ora di gustarci in sala…

Di cosa parla Astolfo con Stefania Sandrelli

Nella trama di Astolfo con Stefania Sandrelli e Gianni di Gregorio, si legge: delle varie forze che governano il mondo, la più forte è l’amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania (Sandrelli), una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.

Gianni Di Gregorio, che firma sia l’interpretazione del protagonista che la regia del film, è un amante appassionatissimo di cinema fin da bambino: da piccolo trascorreva la mattina a scuola, il pomeriggio nelle salette cinematografiche rionali, vedendo anche tre film al giorno. Nel 2007 scrive, con Braucci, Chiti, Gaudioso, Saviano e Garrone, la sceneggiatura del film Gomorra di Matteo Garrone (David Di Donatello e European Film Awards per la sceneggiatura). Nel 2008 esordisce alla regia con Pranzo di Ferragosto, grande successo di pubblico e di critica (Leone del futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e David di Donatello miglior regista esordiente). Seguiranno Gianni e le Donne del 2011 e Buoni a Nulla del 2014. Nel 2019 Lontano Lontano viene presentato al 37 TFF Torino Film Festival e nel 2020 vince il David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale.

Astolfo verrà presentato in GRAND PUBLIC alla Festa del Cinema di Roma 2022 e uscirà in sala il 20 ottobre, distribuito da LUCKY RED. Nel resto del cast vedremo Gigio Morra, Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura