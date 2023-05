Gabriella Golia oggi: “Ecco cosa ho sbagliato”

Impossibile non ricordarsi subito di Gabriella Golia, uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano negli anni ’80 grazie alla sua vivacità e solarità. Oggi 64enne, Gabriella ricorda con orgoglio il momento in cui Silvio Berlusconi la notò, per entrare a far parte di Fininvest (l’attuale Mediaset). Il suo percorso iniziò molto tempo prima, quando Gabriella partecipò a diversi contest e spot televisivi negli anni ’70. Berlusconi decise di farla diventare annunciatrice della programmazione di Italia 1, al fianco di Emanuela Folliero per Rete 4 e Fiorella Pierobon per Canale 5.

Il momento della vita di Gabriella Golia che le ha svoltato la carriera

Gabriella ricorda con entusiasmo il momento cruciale del suo percorso lavorativo: “Cominciò a chiamarmi personalmente quando vide la campagna, mi teneva un’ora e mezza al telefono perché voleva che lavorassi per lui. Ci provò per due anni a farmi andare a lavorare per lui, mi fece vedere i primi ascolti auditel di Canale 58/Telemilano che poi diventò Canale 5, mi fece vedere le prime cose che faceva in tv da loro Eleonora Brigliadori e disse poi ‘Visto che la Golia non accettava di venire da noi, ho comprato Italia Uno!’…”.

Dopo 20 anni di assenza dalle reti Mediaset, tolta qualche apparizione sporadica, Gabriella è tornata sul piccolo schermo a gennaio, in un’intervista proprio con la sua ex collega ed amica Emanuela Folliero nello studio di Verissimo. Le due donne hanno ripercorso le tappe della loro carriera e della loro vita privata. Durante l’intervista, Gabriella ha raccontato della sua infanzia e della madre che soffriva di depressione sin da quando lei era bambina. Questa condizione è stata motivo di sofferenza per Gabriella, che non ha avuto un punto di riferimento importante su cui confrontarsi.

Qualche rimpianto lavorativo di Gabriella Golia, invece, riguarda la mancata possibilità di aver ‘ampliato’ la sua carriera quando avrebbe potuto : “Mi sarebbe piaciuto fare anche altro. Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione” ha spiegato. Ho sbagliato tutto – ha infatti confessato di recente – No no, è così. Verso i 30 anni, quando ho fatto le sitcom, avrei dovuto iscrivermi a una scuola di recitazione, mi sarebbe tanto piaciuto frequentare la Paolo Grassi, lavorando non si può. Ho seguito un progetto di sei mesi, abbiamo portato in scena lo spettacolo ed è finita lì: non so che cavolo avessi in testa“.

La vita della presentatrice si è poi allontanata dalle telecamere: negli ultimi anni di carriera Gabriella è diventata madre di Tommaso, nato nel 1997 dall’unione attuale con Marco Alloisio, un medico chirurgo. La sua uscita di scena è stata dovuta al fatto che Gabriella ha voluto dedicarsi alla famiglia a 360 gradi. Oggi Tommaso è laureato in Giurisprudenza e Gabriella racconta con orgoglio tutto il suo percorso, ma anche le scelte che ha intrapreso nella sua vita. Gabriella ha collaborato con la rete Studio uno, Business24 e ha pure presentato due puntate della serie “1994”, su Sky Atlantic. La sua carriera è stata segnata da un grande successo e, nonostante l’allontanamento dalle telecamere, il pubblico non ha mai dimenticato il suo sorriso contagioso e la sua energia travolgente!