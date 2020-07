Palinsesti Rai, cosa vedremo in autunno: via Cuccarini e Isoardi, la Clerici rientra e raddoppia

Ricca, variegata e distintiva: così l’ad Fabrizio Salini definisce l’offerta dei palinsesti Rai 2020/2021. La presentazione ufficiale è avvenuta a Roma e i direttori di rete hanno svelato ciò che vedremo sui tre canali del servizio pubblico a partire da settembre. Il primo dato interessante è quello degli esclusi eccellenti. Restano senza un programma Lorella Cuccarini (Alberto Matano conduce in solitaria La vita in diretta), Elisa Isoardi (La prova del cuoco è stato chiuso per “emorragia di ascolti”) e Simona Ventura, alla quale Rai 2 affida soltanto la conduzione di un dibattito al termine del documentario Chiara Ferragni – Unposted, in onda il 5 ottobre.

Palinsesti Rai 2020/2021: i programmi che vedremo

Fuori da Mi manda Raitre (non senza polemiche) Salvo Sottile: il giornalista siciliano è sostituito dagli interni Lidia Galeazzo e Federico Ruffo.

Una esterna, Luisella Costamagna, approda ad Agorà, con Serena Bortone che trasloca a Rai 1 nello spazio di Caterina Balivo con il nuovo talk Ogni mondo è Paese.

A Rai 1 c’è la novità di Unomattina, dove arrivano Monica Giandotti e Marco Frittella del Tg1.

L’ammiraglia, per il resto, conferma tutti i big: Amadeus alla conduzione dei Soliti ignoti e del Festival di Sanremo con Fiorello (dal 2 al 6 marzo), Carlo Conti a Tale e Quale Show, Milly Carlucci a Ballando con le stelle, Marco Liorni a Italia sì!, Mara Venier a Domenica In, Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera.

La linea del direttore Stefano Coletta premia Antonella Clerici, che ottiene due programmi: la novità È sempre mezzogiorno (nello spazio di La prova del cuoco) e il talent per cantanti over 60 The Voice Senior.

Torna il gioco dei pacchi Affari tuoi, ma in prima serata e con un vero e proprio torneo regionale. Singolare la scelta di Ciao maschio, un talk di seconda serata alla Harem affidato alla conduzione di Nunzia De Girolamo.

Tantissima, ovviamente, la fiction. Alle nuove stagioni di Nero a metà, Doc – Nelle tue mani, L’allieva, I bastardi di Pizzofalcone, Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo e La compagnia del cigno, si affiancano le novità Vite in fuga (con Claudio Gioè e Anna Valle), Io ti cercherò (con Alessandro Gassmann), Gli orologi del Diavolo (con Giuseppe Fiorello), Il commissario Ricciardi (con Lino Guanciale), Mina Settembre (con Serena Rossi), Lolita Lobosco (con Luisa Ranieri) e La fuggitiva con Vittoria Puccini.

Due i film tv biografici di Rai 1: Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci e Chiara Lubich con Cristiana Capotondi.

Rai 2 punta su sport (Giro d’Italia e Tour de France) e informazione. Due i programmi inediti: Seconda linea, un talk al giovedì in prime time con la coppia Francesca Fagnani e Alessandro Giuli, e Ore 14, un contenitore pomeridiano affidato a Milo Infante. Bianca Guaccero resta a Detto fatto, che torna alla vecchia formula dei tutorial e si sposta alle 15. Renzo Arbore prepara invece una riedizione del Processo a Sanremo con Lino Banfi e Michele Mirabella. Paola Perego, inoltre, si accasa nel pomeriggio del sabato con Ascoltami, trasmissione dedicata a nonni e nipoti.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa (foto: RaiPlay)

Palinsesti Rai autunno 2020: Fabio Fazio torna su Rai3

Fabio Fazio torna a Rai 3 per la nuova edizione di Che tempo che fa, condotta con Luciana Littizzetto e al via dal 27 settembre, ogni domenica.

La rete diretta da Franco Di Mare conferma tutti i cavalli di battaglia: Presa diretta, Report, #Cartabianca, Chi l’ha visto?, Le ragazze, Sapiens – Un solo pianeta, Città segrete.

Due le novità: Che fine ha fatto Baby Jane? con Franca Leosini (il 27 e il 28 dicembre) e Oggi è un altro giorno, un varietà condotto da Massimo Ranieri, da novembre ogni giovedì.

C’è curiosità, infine, per la serata-evento del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla donne. Per l’occasione, su Rai 1 sbarcano Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia.