Marco Giallini e Rocco Schiavone: tra persona e personaggio

Mercoledì 2 ottobre sono tornati per una terza, inedita, stagione Marco Giallini e Rocco Schiavone: il celebre attore romano torna nei panni del vicequestore più anticonformista del piccolo schermo. Riservato e di poche parole sulla sua vita privata, Giallini ha voluto fare un’eccezione e raccontare al pubblico quali aspetti ‘sentimentali’ condivide con il suo personaggio. Curiosi di scoprirli?

Cos’hanno in comune Marco Giallini e Rocco Schiavone? “Le donne? Alla fine rompono sempre”

“In ogni rapporto l’inizio è fantastico, poi si va in salita e le donne cominciano a rompere” spiega il celebre volto della tv e del cinema italiano al Messaggero. Le analogie con il suo alter ego iniziano innanzitutto dall’attitudine scanzonata e cinica nelle relazioni amorosi ad alcuni aspetti caratteriali: “Anch’io, come Rocco, sono refrattario alle imposizioni. Ho sempre fatto di testa mia. Forse è per questo che il successo mi è arrivato a 50 anni”, racconta Giallini.

La curiosa coincidenza del nome del figlio di Giallini

Un quadro asciutto, sarcastico e quasi disilluso che cela un passato doloroso: come molti sanno, infatti, la moglie dell’attore, Loredana, è scomparsa nel 2011. Da allora non c’è più stato posto per l’amore…se non quello per i figli: “No, per carità non sono fidanzato. Vivo felicissimo con i miei figli Rocco (!) e Diego, due ragazzi magnifici” nonché per il suo quartiere di appartenenza: “Voglio salutare i miei vicini. Al centro di Roma non sarebbe possibile coltivare i rapporti umani”.

Infine, Marco Giallini e Rocco Schiavone condividono anche una certa ostinazione e determinazione, una qualità che rende l’attore particolarmente fiero, quando guarda alla sua carriera, di quello che è riuscito a costruirsi: sei volte candidature al David di Donatello ed un successo, a 56 anni, per cui non deve ringraziare nessuno. “Vado fiero di essere arrivato fino a qui con le mie forze – conclude infatti.