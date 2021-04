Continuano le polemiche e i litigi negli studi di Amici di Maria De Filippi: dopo lo scorso sfogo sul suo metodo giudicato ‘troppo severo’ dal pubblico, arriva una stoccata di altri tempi di Alessandra Celentano a Stefano De Martino. Il motivo? Un errore di giudizio che, secondo la ballerina, l’ex marito di Belen avrebbe commesso nel commentare la coreografia di due concorrenti.

Fulmini e saette ad Amici 2021 la frecciatina della Celentano a Stefano de Martino è plateale

Durante l’ultima puntata del serale del celebre talent show Mediaset, nel fatidico momento in cui i giudici esternano le loro riflessioni e opinioni, è scoppiata l’ennesima guerra fredda: de Martino, nel commentare l’esibizione di Tommaso e Alessandro ha dichiarato che, a suo parere, il primo fosse in un certo senso ‘svantaggiato’ nella coreogreafia.

Cos’ha risposto l’ex ballerino di Amici alle parole dure della maestra di danza del talento show Mediaset

Tuttavia, la maestra non è stata minimamente d’accordo, e subito ha ribattuto, tagliente: ” “Non c’entra niente quello che dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose. Meno male che hai intrapreso un’altra carriera”. A quel punto, dopo la frecciatina amara della Celentano a Stefano De Martino – che naturalmente fa riferimento al fatto che l’ex ballerino di Amici si sia poi concentrato più sulla sua carriera da presentatore che sulla danza – il giudice partenopeo ha provato ad incassare con grazia: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera anche perché è una cosa che ci lega”. E la Celentano tenta di riacquisire diplomazia: “ “Te l’ho detto in modo carino e comunque te lo dissi all’epoca. Insistevi dicendo di voler fare il ballerino ma io ho sempre ragione”.

Ed ecco, quindi, che ad Amici 2021 cala un silenzio generale, fatto di sguardi e tensione. Pochi attimi di gelo prima di riprendere lo show come se nulla fosse. E voi cosa ne pensate?