Marco Liorni promosso in prima serata: condurrà Affari tuoi

Il gioco dei pacchi torna in una formula rinnovata nella stagione televisiva 2020-21

Marco Liorni è il jolly della nuova Rai 1 di Stefano Coletta. Dopo il talk Italia Sì (allungato eccezionalmente anche al mattino) e il quiz dell’estate Reazione a catena, il conduttore avrà un programma di prima serata nella stagione televisiva 2020-2021 al via a settembre. L’indiscrezione è riportata dal sito TvBlog: Liorni è stato scelto come volto simbolo per il ritorno di Affari tuoi.

Affari tuoi 2020: torna il quiz dei pacchi

Affari tuoi è stato uno dei programmi più longevi di Rai 1. L’ultima puntata del gioco dei pacchi è andata in onda nel marzo del 2017. Le edizioni della trasmissione sono state 14 in totale. I presentatori che si sono alternati sono stati cinque: Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna, più Carlo Conti che ha condotto una puntata nel 2015 per scherzo.

È stato soprattutto Insinna a legare il proprio nome al quiz. L’attore, prima di essere travolto dalle polemiche per i fuori onda diffusi da Striscia la Notizia in cui aveva pronunciato frasi volgari e una bestemmia, ha presentato sei edizioni del programma. Soltanto nel 2017 ha lasciato la fascia dell’access prime time (le trasmissioni dopo i tg) ad Amadeus e il suo Soliti ignoti, targato anch’esso Endemol.

“Affari tuoi è un programma che mi ha dato tantissimo – ha detto all’epoca Insinna –, mi ha cambiato la vita. Chiude, ma secondo me tornerà. Non con me”. La previsione è risultata azzeccata. Il ritorno di Affari tuoi, scrive TvBlog, non sarà nell’access ma in un ciclo di prime serate.

Marco Liorni (foto: Ufficio stampa Rai)

Affari tuoi, gioco ritorna su Rai 1 in prima serata

Le nuove puntate di Affari tuoi andranno in onda a dicembre. Secondo TvBlog, “saranno 3 appuntamenti settimanali di prime time, presumibilmente con protagonisti anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura”.

La scelta per la conduzione è ricaduta su Liorni, dal 29 giugno alla guida di Reazione a catena per il secondo anno consecutivo. I numeri degli ascolti, almeno per il momento, gli danno ragione: il quiz del preserale è partito a razzo con il 23% di share e oltre tre milioni di telespettatori e si è confermato su questi dati nelle giornate successive.