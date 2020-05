“Sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio – comincia così l’addio di Caterina Balivo al suo programma ‘Vieni da me’, giunto ormai alla 350esima e ultima puntata – Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto.“

Fino all’ultima puntata: il commosso addio di Caterina Balivo al suo show

Il tempo del congedo insomma è arrivato, ma nelle parole della presentatrice sembra esserci un retrogusto di vero e proprio distacco. “Per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo. È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case.”

I commenti al post della Balivo: è un addio alla tv o solo al programma?

Infine una chiosa che lascia una piccola porta aperta in questo addio di Caterina Balivo sul suo profilo Instagram: “Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista!“. Successivamente, durante la messa in onda, sul volto della conduttrice si è vista qualche piccola lacrima. “Brava professionista e persona profonda. Oggi hai dimostrato che le scelte fatte con consapevolezza possono essere un esempio per tutti. Un abbraccio“, le scrivono nei commenti.

Il dubbio che le sue parole hanno fatto venire agli spettatori è che si tratti quasi di un ‘cambio rotta/carriera’. Vi spiacerebbe non vederla più alla conduzione di show come ‘Vieni da me’? Scopriremo presto quale saranno i suoi prossimi progetti.