Come si dice, “non lasciare la vecchia strada per la nuova”: a quanto pare Fiorello e Amadeus tornano a Sanremo ufficialmente per l’edizione 2021. Nell’ambito dei nuovi palinsesti per la stagione televisiva 2020/2021, i vertici Rai hanno rivelato in netto anticipo il nome dei presentatori del Festival.

La nuova stagione Rai è stata difficile da organizzare: parola dei vertici

“Questo è il palinsesto più difficile nella storia recente della Rai” ha commentato il presidente in carica Marcello Foa. “Abbiamo operato in emergenza, con grande passione, con grande dedizione: è uscito lo spirito migliore della Rai in questi mesi e io sono convinto che sebbene la preparazione del palinsesto autunnale sia stata molto complicata per la chiusura dei set, per la difficoltà di avere pubblico in sala, per la difficoltà di progettare, sarà un palinsesto all’altezza delle aspettative, con una forte valenza di servizio pubblico con la voglia di essere davvero globali e inclusivi anche in termini di comunicazione”

Anche per l’ad Fabrizio Salini “È stato un periodo complesso in cui dipendenti Rai hanno agito mettendo in sicurezza l’azienda e hanno garantito una programmazione anche più ampia e articolata. Nel periodo del lockdown abbiamo anche sperimentato, proponendo una programmazione che ha stupito a casa perché anche sull’emergenza abbiamo costruito, inventato e sperimentato nuovi formati“.

E quasi a controbilanciare queste novità, arriva l’annuncio: Fiorello e Amadeus tornano a Sanremo: “Sanremo 2021 (in onda dal 2 al 6 marzo) sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un festival che riaprirà la nostra normalità“, commenta infatti il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Speriamo, quest’anno, senza nessuna polemica sulle donne…