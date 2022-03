Le sue risate squillanti ci sono risuonate per tutta la seconda edizione di Lol – Chi Ride è Fuori , e adesso invece ci troviamo davanti un volto cupo, gli occhi arrossati dal pianto e una serie di story che raccontano di Fedez malato, colpito da qualcosa che ancora non ha il coraggio di rivelare.

Fedez malato: il rapper sorprende tutti con una confessione nelle sue story Instagram, “Dovrò intraprendere un percorso importante”

Era qualche giorno che la famiglia Ferragni-Lucia sembrava vagamente meno attiva del solito sui social network, e cominciava a serpeggiare qualche sospetto. Ed ecco che il silenzio viee rotto: “Faccio questo video per esorcizzare un po’ di cose, nella speranza che possa far bene anche a me – esordisce il rapper milanese, seduto sul suo divano in felpa e volto preoccupato – “Purtroppo – rivela – mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con un buon tempismo; un problema che comporta un percorso importante che dovrò fare, e che mi sento di raccontare, ma non ora…

Quello su cui si concentra questa versione di Fedez malato e vulnerabile è il qui ed ora, la vicinanza dei suoi affetti più cari e la forza che, evidentemente, vuole trovare: “Adesso ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. In futuro però ve lo racconterò, perché leggere le storie degli altri, quando ho scoperto cosa avevo, mi ha dato molto confronto.”

Ad un certo punto il rapper prova a svelarsi un po’ di più, ad abbattere quel velo che separa le dinamiche ‘social’ esterne dalla sua scelta, ovvero quella di aver reso pubblica gran parte della sua vita privata: “Mi rendo conto che qui sui social in questi anni abbia costruito una sorta di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di averlo fatto e di aver strappato il sorriso a qualcuno, è importante perché questo album sarà anche la mia forza e per strappare un sorriso a me.”





Al momento dunque non abbiamo ulteriori specifiche sul genere di male fisico a cui il cantante sta facendo riferimento. I suoi fan hanno solamente raccolto il suo sfogo: “Mi sentivo fuori di buttare fuori un po’ di m… e adesso non sono abbastanza lucido per parlare oltre. Ringrazio mia moglie, i miei amici e la mia famiglia che mi sta tanto vicino in questi giorni.“