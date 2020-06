Milo Infante torna in Tv: tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo programma

Dopo la breve esperienza da vicedirettore di Rai 1 con delega a informazione e territorio, Milo Infante torna al suo primo amore: la conduzione televisiva. Il sito TvBlog rivela che nella prossima stagione il giornalista occuperà lo spazio del primo pomeriggio di Rai 2. A partire da settembre del 2020, Infante condurrà un programma completamente nuovo dal titolo Ore 14. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Milo Infante, conduttore televisivo torna su Rai 2

Ore 14 sarà la risposta della rete diretta da Ludovico Di Meo alle trasmissioni di infotainment dei canali concorrenti. L’obiettivo del programma sarà quello di coniugare l’informazione con l’intrattenimento sulla scia di esperienze di successo come Unomattina e La vita in diretta.

Infante non è certo nuovo a trasmissioni del genere. In passato ha presentato proprio su Rai 2 i rotocalchi L’Italia sul 2 e Pomeriggio sul 2, nei quali è stato affiancato da Monica Leofreddi, Roberta Lanfranchi e Caterina Balivo.

TvBlog specifica che Ore 14 “avrà i connotati squisitamente giornalistici”, occupandosi quindi di attualità e cronaca, e andrà in onda in diretta dagli studi Rai di Milano. Se la collocazione in palinsesto è quella delle 14, resta da capire quale sarà il nuovo orario di Bianca Guaccero e il suo Detto fatto. Il programma dei tutorial (che va avanti fino al 3 luglio) è stato confermato per un’altra edizione, ma a questo punto tutto fa pensare che verrà piazzato nella fascia 11-13 o 16-18.

L’ultima apparizione di Infante in tv risale al 2017 con il programma mattutino Generazione giovani. Quando la trasmissione è stata chiusa, il conduttore non ha nascosto una certa delusione. “C’è un po’ di dispiacere – ha detto al termine dell’ultima puntata – perché quando si spengono le voci dei ragazzi, la domanda è: dove e come potremo ancora sentire questa foresta che cresce invece del solito albero che cade e che fa tanto rumore? Io, ragazzi, spero di rivedervi presto. Non so dove, non so come. Spero che la televisione vi dia la possibilità di raccontarvi e ai genitori di ascoltare le vostre parole”.

Milo Infante e Monica Leofreddi oggi (foto: Facebook @milo.infante)

Milo Infante che fine ha fatto? Finalmente rientra in tv

Infante, che nel 2014 ha vinto la causa contro la Rai quando è stato vittima delle liste di proscrizione e del demansionamento della dirigenza di allora, è uno dei volti chiamati ad incarnare l’aria di cambiamento che si respirerà in casa Rai nella prossima stagione.

L’arrivo di Ore 14 su Rai 2 prevederà un contenuto differente su Rai 1. Caterina Balivo ha deciso di lasciare Vieni da me, ma il talk dovrebbe essere confermato o sostituito con un programma simile. Chi sarà a condurlo, però, è ancora un mistero.