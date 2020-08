Fiorella Mannoia attacca Salvini e la Lega: “Sono dei miserabili per quel post”

Fiorella Mannoia è sempre in prima linea quando c’è da attaccare Matteo Salvini e la Lega. L’ultima invettiva della cantautrice arriva sui social e prende di mira un video postato dal leader del Carroccio qualche giorno fa. Salvini ha pubblicato un montaggio in cui si alternano immagini del film Titanic di James Cameron a quelle di Giuseppe Conte, Roberto Fico e i ministri del governo che si sono esibiti ai tamburi davanti alla Camera.

Fiorella Mannoia Salvini: bagarre sui social

“Mentre l’Italia affonda, loro suonano il tamburo”, recita il post della Lega. La replica della Mannoia è immediata e il suo tweet suscita immediatamente clamore.

“Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilità. Quando si dice miserabili”, scrive la cantante, che si sta preparando ad un programma tutto suo nei palinsesti Rai dell’autunno.

L’arrivo di Conte, Fico e i ministri Roberto Gualtieri, Teresa Bellanova, Sergio Costa ed Elena Bonetti a piazza Montecitorio, a quanto pare, voleva essere un momento di inclusione. I quattro si sono cimentati alle percussioni insieme ai ragazzi autistici e con disabilità presenti all’iniziativa organizzata dal senatore Eugenio Comencini di Italia Viva. In piazza c’erano le associazioni PizzAut e il Tortellante e la Banda Rulli Frulli di Mirandola, impegnate nell’inserimento sociale dei ragazzi disabili.

L’esibizione è durata in tutto un paio di minuti, il tempo utile per il traballante governo Pd-5 Stelle di farsi immortalare con le bacchette in mano e a bere una birra con il gruppo di manifestanti.

Le opposizioni non hanno perso tempo nel sottolineare lo sfruttamento mediatico che farsi riprendere a fianco ad adolescenti con questi problemi può offrire a quello che hanno definito “un governo di suonati”. Nel frattempo, del codice unico per la disabilità, annunciato dal premier alla fine del 2018, neanche l’ombra.

Fiorella Mannoia (foto: Facebook @fiorellamannoiaofficial)

Fiorella Mannoia: Twitter si divide sul suo post

Molti fan della Mannoia, ovviamente, sono d’accordo con le sue parole: “Lega e coerenza due parole che non vanno d’accordo… mentre l’Italia sta affondando dove sta il capo della Lega? A fare i selfie a mare”, “Sono solo degli sciagurati, senza etica e senza dignità”, “Strumentalizzare un momento di solidarietà ai fini della loro sporcizia mentale mi fa specie”.

Altri, invece, pongono l’accento su altri problemi: “Dessero soldi ai disabili. Un disabile civile prende oggi (forse aumentano a 516) 280 euro mese. E loro ballano”, “Ho trovato altrettanto di cattivo gusto unirsi alla manifestazione a favore di camera. Questo governo, nei fatti, i più deboli li lascia indietro”, “Diciamo anche che l’emendamento presentato dalla Lega sulla risoluzione EU Disability Strategy è stato bocciato dal Parlamento europeo (ecco un’altra faccia dell’Europa) a giugno. L’emendamento al dl rilancio relativo all’aumento delle pensioni di invalidità è a firma Meloni”.