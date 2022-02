Fosca Innocenti, tutto quello che devi sapere sulla fiction con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha voglia di conquistare il pubblico di Canale 5. Dopo i recenti consensi ottenuti sulla Rai con Il capitano Maria e Come una madre, l’attrice italo-spagnola diventa Fosca Innocenti, la poliziotta protagonista della nuova fiction Mediaset. Prodotta da Banijay Studios Italy, la serie è un mix di giallo, light drama e commedia sentimentale e non è ispirata ad una storia vera come si legge su numerosi siti web.

Fosca Innocenti è una storia vera? No: la trama

Siamo ad Arezzo, splendida città d’arte del centro Italia. È qui che vive Fosca Innocenti, la vice questore della cittadina: una professionista tosta e determinata, dotata di un fiuto straordinario. Non solo per le indagini: il suo olfatto è molto sviluppato sin da quando era bambina e riesce a percepire ogni tipo di odore. È questo dono speciale ad aiutarla nel lavoro.

Tosta con i criminali che persegue, Fosca è però diffidente nella vita privata. La vice questore ha perso entrambi i genitori: la madre da piccola e il padre più di recente. Il ricordo del papà è particolarmente vivo e influenza alcune sue scelte: per cercare di dimenticare la moglie scomparsa, l’uomo passava da una relazione all’altra, condizionando così l’idea che Fosca ha dell’universo maschile e costringendola a trasferirsi in un casolare di campagna. È qui che vive con gli amati animali, in particolare il cavallo Sansone, e la burbera tata Bice che l’ha cresciuta come una figlia e le vuole un bene dell’anima.

Fosca e il suo adorato Sansone (foto: Banijay Studios Italy / Mediaset)

La dottoressa Innocenti ha messo su alla questura di Arezzo una squadra investigativa quasi tutta al femminile. Compongono il team la giovanissima, trasgressiva e impulsiva agente scelta Giulia De Falco, dichiaratamente omosessuale; l’abile ispettrice Rosa Lulli, moglie in crisi e madre di due figli; l’agente di origini siciliane Pino Ricci, bravissimo al computer; la sostituto procuratore Giuliana Perego, arrivata da Milano alla Procura di Arezzo dopo il divorzio. A loro si affianca il medico legale Marco Fontana, nonno di un nipotino che è sempre al centro dei suoi pensieri.

Quasi tutti i giorni Fosca va a pranzo in una “Chiantineria” gestita dal fascinoso Cosimo. L’oste è un donnaiolo impenitente che culla il sogno di trasferirsi a New York e per il quale tante ragazze perdono la testa, compresa Susy, la stravagante e alternativa barista-aiutante dell’enoteca innamorata senza speranza di lui. Fosca e Cosimo sono buoni amici, ma tutto lascia pensare che prima o poi tra loro potrebbe nascere del tenero.

La squadra investigativa della vice questore Fosca Innocenti (foto: Banijay Studios Italy / Mediaset)

Fosca Innocenti: cast e puntate della fiction di Canale 5

Ecco il cast principale di Fosca Innocenti e i rispettivi personaggi.

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti

Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Giorgia Trasselli: Bice

Francesco Leone: Pino Ricci

Claudio Bigagli: Marco Fontana

Irene Ferri: Giuliana Perego

Maria Malandrucco: Susy

Come evidente, la fiction è stata girata ad Arezzo. La città toscana è autentica protagonista con le sue location più caratteristiche: le strade, le piazze, le architetture e i locali. “Set studiati in tutti i particolari – fanno sapere dalla produzione – per esaltare ogni angolo di questo stupendo gioiello dell’Italia”.

Il creatore della serie è Massimo Del Frate, lo sceneggiatore milanese Head of Drama di Banijay al quale si devono titoli quali Un professore, Sorelle e Le tre rose di Eva. La regia è di Fabrizio Costa, già dietro la macchina da presa per fiction di successo come Luce dei tuoi occhi, Scomparsa e Purché finisca bene.

Fosca Innocenti debutta l’11 febbraio e va in onda ogni venerdì per quattro puntate in prima serata su Canale 5. La serie sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, prima ancora dell’esordio, Mediaset ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Nel prossimo ciclo di episodi, Fosca avrà un antagonista fisso.