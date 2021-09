Luce dei tuoi occhi: tutto quello che devi sapere sulla fiction di Canale 5

Luce dei tuoi occhi è una delle fiction più attese dell’autunno 2021. Non solo per la presenza di due attori amatissimi dal pubblico come Anna Valle e Giuseppe Zeno, ma anche per i toni del racconto tra il thriller e il mélo e le location scelte dai produttori di Banijay Studios Italy. Vicenza e i suoi luoghi simbolo (Piazza delle Erbe, Piazza San Lorenzo, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati) e un’affascinante accademia di danza sono infatti lo sfondo di una storia d’amore, segreti e misteri.

Luce dei tuoi occhi: trama e cast della fiction

La trama di Luce dei tuoi occhi prende le mosse dal passato di Emma Conti (Anna Valle), una étoile internazionale che vive a New York e che da ragazza ha lasciato Vicenza, la sua città natale, per dimenticare la morte prematura di Alice, la figlia avuta da Davide (Bernardo Casertano), il grande amore della sua giovinezza. Sedici anni dopo quel tremendo lutto, Emma torna a Vicenza perché una lettera anonima ha riaperto la vecchia ferita, insinuando in lei un grande dubbio: sua figlia è ancora viva?

La lettera sostiene addirittura che Alice sia diventata una brava ballerina, allieva della stessa scuola di danza frequentata da giovane da Emma. Arrivata a Vicenza, l’étoile ottiene di diventare insegnante dell’Accademia e conosce le allieve del corso: Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia e Martina. Tra loro c’è davvero Alice? Emma comincia a studiare i movimenti e ad indagare i sentimenti delle ragazze, appassionandosi al tempo stesso ad ognuna delle loro storie.

Nella sua seconda vita in Italia, Emma si ritrova alle prese con le cicatrici del passato, la passione mai sopita per Davide e l’interesse per Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), un insegnante di fisica in un liceo della città e padre di Miranda, una delle sue allieve. Enrico è un prof fuori dagli schemi, che sa appassionare gli studenti e cattura gli sguardi delle studentesse. Ha abbandonato la carriera di ricercatore quando sua moglie è morta. Da allora si occupa di Miranda, con la quale ha un rapporto di grande amore, ma anche di conflitto.

Nella fiction, insieme ai tre protagonisti, spiccano le giovani attrici Rebecca Antonaci, Gea Dall’Orto, Stella Maya Epifani, Sabrina Martina, Linda Pani ed Elisa Visari. Nel resto del cast sono presenti Francesca Beggio, Paola Pitagora, Agnese Nano, Luca Bastianello, Maria Rosaria Russo, Riccardo De Rinaldis, Matteo Pagani, Carla Ferraro, Yari Gugliucci, Paolo Romano, Valentina Valsania, Francesca Giovannetti, Vincenzo Vivenzio, Vanni Bramati, Paola Sambo, Giancarlo Previati e Magdalena Grochowska.

Anna Valle in Luce dei tuoi occhi (foto: Pierfrancesco Bruni / Banijay Studios Italy)

Luce dei tuoi occhi: trailer e uscita della serie su Canale 5

Prodotta da Massimo Del Frate, Luce dei miei occhi viene trasmessa in Italia e in Spagna da Mediaset, ma è già pronta a conquistare il mercato internazionale (con il titolo di My Ballerina) grazie alla distribuzione di Banjay Rights.

Dietro la fiction ci sono gli sceneggiatori Eleonora Fiorini (La dottoressa Giò, Solo per amore, La fisica dell’acqua) e Davide Sala (Il caso Pantani – L’omicidio di un campione, capo sceneggiatore delle soap targate Mediavivere). La regia è di Fabrizio Costa, il regista di fiction come L’allieva e Scomparsa e di numerosi film del ciclo Purché finisca bene.

Composta da 12 puntate, che Canale 5 manda in onda due per volta per sei prime serate complessive, Luce dei tuoi occhi debutta mercoledì 15 settembre: ecco il trailer ufficiale diffuso da Mediaset.