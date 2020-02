Morgan, la mamma lo difende in tv e lui dice: “Sono come Cristo sulla croce”

"Vieni da me" di Caterina Balivo si trasforma in una strana carrambata con la signora Luciana Castoldi

Morgan è sulla bocca di tutti per la litigata con Bugo messa in scena sul palco di Sanremo 2020. Caterina Balivo si tuffa su questo episodio dedicando le puntate di Vieni da me post-Festival all’argomento. Il jolly della conduttrice è Luciana Castoldi, la madre di Morgan. La signora chiama in diretta al programma di Rai 1, durante il quale Simone Bertolotti, il co-autore di Sincero e direttore d’orchestra che ha interrotto l’imbarazzante esibizione del venerdì a Sanremo, accusa il figlio di follia totale.

Morgan e Bugo: parla la madre

“Da mamma – dice Luciana – volevo presentare una difesa per mio figlio. Lui ha dedicato la vita alla musica e se ha fatto degli errori è stato anche perché è stato messo in condizione di farli”.

“Non sono riuscita a parlargli – aggiunge – perché tutte le volte faccio la mamma con lui: lo sgrido, gli dico quello che secondo me non va bene. Però sappiate questo che lui è un buono e che ama talmente la musica che straborda per quello”.

Nella puntata successiva del talk, Luciana torna in collegamento dagli studi Rai di Milano. “Non è un mostro – rivela –, è un uomo che ama tanto la musica. Mi sembrava giusto difenderlo in questo momento”.

“Non ho più rapporti con lui – spiega – dopo lo sfratto. Ci sentiamo via messaggi, ogni tanto. Questa rottura mi fa soffrire. Lui si è isolato. Non so nemmeno dove abita. Ha sempre vissuto vicino a me. Mi piaceva sapere quello che faceva. L’ho tenuto sempre sotto controllo”.

La signora va a ruota libera sul figlio Marco e racconta quanto fosse “depresso” e “triste” in seguito alla morte del padre. “L’ho fatto curare – confessa – perché abbiamo vissuto un dramma. Lui era molto legato al padre. Aveva solo 17 anni”.

La generosità di Morgan è nota, sostiene la mamma. “Perde i soldi dalle tasche – dice Luciana – ma ha sempre aiutato tutti, la famiglia. Non è un egoista, un esoso. Pensa solo alla musica”.

Morgan e Bugo (foto: Facebook @InArteMorgan)

Morgan, mamma lo difende: “Sono solo in questo momento”

A quel punto, colpo di scena: interviene il figlio Marco. “Non piangere mamma – dichiara al telefono – perché io sono felice, innanzitutto di vedere che stai bene. E poi sono felice della vita che faccio, perché io ringrazio Dio tutti i giorni del fatto che mi abbia fatto fare il musicista di lavoro”.

“Quello che ho fatto – spiega riferendosi al disastro di Sanremo – non l’ho fatto contro Bugo, ma per Bugo, perché lui ora è primo in classifica. È sulla bocca di tutti e dovrebbe ringraziarmi perché io l’ho fatto esistere”.

“Sono solo in questo momento – ammette –, solo Dio mi difende. Sono come Cristo sulla croce, e l’unica che è andata a togliere Cristo dalla croce è stata mia madre”. Morgan chiude il siparietto promettendo a Caterina Balivo di andare ad abbracciare la mamma, a patto che le prepari “una meringata, del vino moscato e un po’ di salame”.

Ecco il video della chiamata, disponibile sull’account YouTube della Rai.