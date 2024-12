La storia vera di Donato Bilancia diventa una serie tv

La storia di Donato Bilancia, il più sanguinario serial killer italiano, diventa una serie tv. Groenlandia, la società di produzione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, porterà sugli schermi Che venga la notte di Alessandro Ceccherini, il secondo romanzo dell’autore toscano dedicato alla parabola nera dell’assassino seriale che tra l’ottobre del 1997 e l’aprile del 1998 commise 17 omicidi sconvolgendo il Piemonte e la Liguria.

La storia vera di Donato Bilancia arriva in tv

Classe 1985, Alessandro Ceccherini è lo scrittore che ha esordito nel 2022 con Il mostro, romanzo dedicato ai delitti del mostro di Firenze e vincitore del Premio Cespola. Pubblicato da Nottetempo, Che venga la notte ricostruisce il caso tristemente famoso e chiacchierato di Bilancia, ripercorrendone la vita dalla giovinezza a Genova, in un contesto familiare difficile e degradato, al percorso criminale che da piccolo ladro e giocatore d’azzardo lo portò a cominciare ad uccidere.

Dal 1986, quando il fratello Michele si suicidò gettandosi con il figlio di 4 anni sotto un treno nella stazione di Pegli, Bilancia iniziò ad essere ossessionato dai treni. Dopo i primi omicidi di due biscazzieri genovesi che lo consideravano un pollo da spennare e non un amico come lui credeva, il serial killer ligure inaugurò una terribile scia di sangue ammazzando a raffica due orefici, tre metronotte, un cambiavalute, un benzinaio e otto prostitute.

Grazie alle testimonianze dell’unica vittima sopravvissuta e di alcuni uomini del mondo del gioco d’azzardo genovese, Bilancia venne arrestato nel maggio del 1998 e confessò subito tutti i suoi delitti. Condannato a 13 ergastoli, ha scontato la sua pena nel carcere di massima di sicurezza di Padova (durante l’isolamento fece scalpore l’intervista rilasciata a Paolo Bonolis per Domenica In) ed è morto nel dicembre del 2020 all’età di 69 anni.

Donato Bilancia, serie tv in arrivo con Groenlandia

Non è la prima volta che la vicenda di Bilancia arriva in televisione. Oltre ai vari speciali true crime, dalle puntate dei programmi Stelle nere e del ciclo L’Italia criminale di Rai Documentari al processo seguito da Un giorno in pretura, al suo caso si sono ispirati l’autore Maurizio Torrealta e gli sceneggiatori Salvatore Basile, Graziano Diana e Stefano Reali per la miniserie Ultima pallottola diretta da Michele Soavi, andata in onda su Canale 5 con Carlo Cecchi nella parte del serial killer e Giulio Scarpati in quella del capitano che condusse le indagini.

Groenlandia punta su sull’inquietante storia di Donato Bilancia dopo il successo (e le polemiche) di Qui non è Hollywood, la miniserie di Pippo Mezzapesa sul delitto di Avetrana. “Qualche giorno fa ho firmato un contratto di opzione per i diritti cinematografici di Che venga la notte con Groenlandia, e sembra che da parte loro ci sia un serio interesse a portare fino in fondo il progetto – scrive Ceccherini sui social –. Non la faccio troppo lunga, è un bel regalo di Natale e sono molto felice, soprattutto perché Qui non è Hollywood, da loro prodotta, è una serie che mi è piaciuta davvero tanto, per molti motivi. Spero che tutto vada per il meglio”.