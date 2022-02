Lea – Un nuovo giorno, perché non devi perdere il medical drama con Anna Valle

Il medical drama rappresenta oltre la metà della produzione seriale statunitense e anche in Italia comincia a prendere piede. Ma sono lontani i tempi de La dottoressa Giò: è stato Doc – Nelle tue mani a rilanciare il genere, specie in tempo di pandemia. L’appeal non accenna a diminuire e si alimenta con Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai 1 che debutta l’8 febbraio in prima serata.

Lea Un nuovo giorno: trama e cast della serie

Lanciata dalla protagonista Anna Valle nel corso di Sanremo 2022, Lea – Un nuovo giorno è un concentrato di emozioni e adrenalina ispirato (per ammissione della regista) a Pieces of a Woman con Vanessa Kirby e ambientato nelle corsie dell’ospedale di Ferrara. Dopo l’étoile di Luce dei tuoi occhi, l’ex Miss Italia è la Lea Castelli del titolo, un’infermiera specializzata reduce da un momento difficile. Si è presa un anno di aspettativa per superare un periodo particolare della sua vita: ha perso il figlio che portava in grembo e ha scoperto che il marito, il medico Marco Colomba, la tradiva con la ginecologa e sua migliore amica, Anna Galgano.

Distrutto il matrimonio ma passata la tempesta grazie alla sua grande forza, Lea torna nel reparto di pediatria dell’ospedale dove ritrova il gruppo di colleghe amiche. È proprio il dolore subìto a darle una scossa e la capacità di empatizzare con i piccoli pazienti e i loro familiari. Il rientro al lavoro è però caratterizzato da due sorprese. La prima è legata all’ex marito Marco: rientrato dagli Stati Uniti e diventato nuovo primario del reparto, il medico le rivela che la storia con Anna è stata un errore e che vuole riprovarci con lei. Nel frattempo, Lea è attratta da un’altra persona: un affascinante musicista di nome Arturo Minerva, padre single della piccola Martina.

I due protagonisti maschili accanto alla Valle, nei panni rispettivamente di Marco e Arturo, sono Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür: i tre hanno già recitato insieme ne La compagnia del cigno. Ecco il cast principale della fiction.

Lea Un nuovo giorno: quando inizia e quante puntate sono

Prodotta da Banijay Studios Italy, Lea – Un nuovo giorno è scritta da Peter Exacustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi. Isabella Leoni, già dietro la macchina da presa per fiction come Un medico in famiglia, Questo nostro amore 80 e Il Paradiso delle Signore, è la regista degli otto episodi, che vanno in onda su Rai 1 da martedì 8 febbraio per quattro prime serate e sono disponibili in streaming su RaiPlay.

“È una storia di rinascita al femminile – ha spiegato il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei durante la conferenza stampa di presentazione –, ma anche di come il lavoro e gli amici possano aiutare a superare momenti difficili. Una storia dal punto di vista degli infermieri”.

In conferenza Anna Valle ha confessato di essere stata aiutata da due infermiere di Bassano del Grappa per la parte, di aver portato sul set una playlist musicale dei Mumford & Sons e di essersi innamorata di Ferrara “per le dimensioni, l’architettura e l’atmosfera giusta per questo racconto”.

Un racconto che esplora la parte umana della malattia, la ferita profonda che c’è dietro e la fragilità di chi è costretto in ospedale. Una serie dedicata a tutti gli infermieri e a tutte le infermiere, a medici e paramedici che – testimonia il bergamasco Pasotti – “in questi due anni hanno sacrificato una fetta di vita personale per salvare vite e sistemare il sistemabile”.