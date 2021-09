Alessia Marcuzzi verso la Rai: la conduttrice in corsa per tre programmi

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset è stato sorprendente per fan e addetti ai lavori. Dopo un’estate di silenzio e riposo, la conduttrice romana comincia a pensare al suo futuro e puntualmente iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui programmi che la terranno impegnata. È il settimanale Oggi a pubblicare i retroscena sui prossimi passi della presentatrice. Stando a quanto rivela la rivista, dopo 25 anni a Cologno Monzese la Marcuzzi è pronta a sbarcare in Rai e per lei ci sono sul piatto già diverse opzioni.

Alessia Marcuzzi, Le Iene addio: pronta per la Rai?

Il magazine diretto da Umberto Brindani sostiene che Alessia Marcuzzi entrerà in Rai gradualmente, prima con un po’ di ospitate e poi con un programma tutto suo. La sua “prima volta” al servizio pubblico potrebbe essere a Ballando con le stelle, da sabato 16 ottobre su Rai 1 in prime time. In una delle dieci serate del talent show, la Marcuzzi dovrebbe essere ballerina per una notte, insieme ad altri ospiti speciali come Al Bano e il campione olimpico Marcell Jacobs.

Marcuzzi potrebbe inoltre entrare a far parte del cast di Che tempo che fa di Fabio Fazio, confermato su Rai 3 nella programmazione allungata della sola domenica. Fazio ha un rapporto di amicizia con la conduttrice e potrebbe inserirla nel tavolo come ospite fisso, una pratica sperimentata con successo con i vari Orietta Berti, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Vincenzo Salemme e Fabio Volo. C’è infine una terza, clamorosa opzioni per la “seconda vita” della presentatrice.

Marcuzzi avrebbe rifiutato un’offerta arrivata da La7, che le avrebbe proposto un impegno in un nuovo programma nel preserale, per concentrarsi sul prossimo Festival di Sanremo. Amadeus vorrebbe strappare il sì alla collega e riformare all’Ariston il magico trio con Fiorello sperimentato ai tempi del Festivalbar.

Alessia Marcuzzi a Le Iene (foto: Facebook @leiene)

Alessia Marcuzzi Mediaset: un finale tumultuoso

Le possibilità sul tavolo sono diverse e la conduttrice, apparsa raggiante durante le vacanze al mare con il compagno e la figlia Mia, si è presa tutto il tempo per pensarci su. Sulle reali motivazioni della rottura con Mediaset, non è mai stata fatta chiarezza. Si è parlato di disaccordi economici e non solo quelli. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, ha scritto lei in un post sui social.

Dal canto suo Piersilvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2021-2022, ha ammesso che “è lei che ha lasciato”. La Marcuzzi avrebbe rifiutato la conduzione di Scene da un matrimonio nella domenica pomeriggio di Canale 5, poi passata ad Anna Tatangelo. “Non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”, ha specificato l’ad del Biscione.