Peppe Servillo e Lucio Dalla sono Don Chisciotte e Sancho Panza nel film ‘Quixote’ di Mimmo Palladino

Quanto ci manca il nostro amato Lucio, dopo tanti anni dalla sua scomparsa, è ancora un dato nostalgico incommensurabile: ma se vi dicessimo che potrete rivedere Peppe Servillo e Lucio Dalla in veste di attori in un film romantico, suggestivo e fantasioso, come solo il cantautore sapeva essere?

Nell’ambito della rassegna di Napoli “Palazzo Reale SummerFest” verrà infatti riproposto al pubblico ‘Quixote’, il film del celebre artista Mimmo Paladino con Peppe Servillo e Lucio Dalla nei panni di Don Chisciotte e Sancio Panza, affiancati da un cast d’eccezione.

‘Quixote’ con Peppe Servillo e Lucio Dalla nel Palazzo Reale di Napoli

Per chi si trovasse nel capoluogo campano, la proiezione è gratuita ed è prevista per martedì 19 luglio alle 21.30, fino a esaurimento dei posti, nell’ambito della mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” (aperta al Palazzo Reale di Napoli fino al 6 settembre 2022).

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel marzo del 2012, a tre settimane dalla scomparsa del cantante bolognese, che nel film interpretava il ruolo di Sancio Panza. Mimmo Paladino l’ha definito nel 2006, prima di presentarlo a Venezia, “un film lunare che chiede di essere visto cercando il cavaliere errante che da qualche parte è perso in ognuno di noi“.

Un primo piano di Lucio Dalla

Il film sarà proiettato nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, dove è esposta dal 2010 l’installazione del maestro Paladino “Prove d’orchestra” con le celebri sculture dei cavalli, ispirata alla più celebre “Montagna di sale” che l’artista realizzò nel 1995 in Piazza del Plebiscito.

Questa proiezione rappresenta un ulteriore omaggio al celebre romanzo di Cervantes a cui si ispira il lungometraggio. Negli anni, infatti, abbiamo assistito a tantissimi film, serie televisive e persino cartoni animati ispirati all’eroe di Cervantes, tra cui la versione in cui Ciccio Ingrassia e Franco Franchi interpretarono rispettivamente Don Chisciotte e Sancio Panza nel 1968, diretti da Giovanni Grimaldi.

Il lungometraggio con Peppe Servillo e Lucio Dalla è stato prodotto nel 2006 da Angelo Curti per Ananas, con Regione Campania, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano, Film Commission Regione Campania e Provincia di Benevento, fu presentato nello stesso anno alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.