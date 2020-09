“Siamo tornati”, annunciano Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, e adesso è ufficiale: L’Allieva 3 sta tornando! A partire da domenica 27 settembre, sempre in prima serata e sempre su Raiuno, andrà in onda la nuova stagione dell’apprezzatissima serie tv nostrana. Ma dove eravamo rimasti? E soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci?

L’Allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Poche chiacchiere, andiamo dritti al sodo: ce la faranno stavolta i due protagonisti a convolare a nozze? A rispondere sono proprio gli attori, intervistati dall’ANSA: “È una bella domanda – risponde l’interprete di ‘Claudio’ nella fiction – la proposta è anche accolta, il problema è quello che succede dopo“. Allusiva e ‘possibilista’ anche la dolce ‘Alice’ del piccolo schermo, che prosegue sulla stessa linea: “Chissà se ce la faranno ad entrare in chiesa, arrivare all’altare, chissà…“

Tratta dai romanzi di Alessia Gazzolla, l’Allieva 3 aveva già fatto ‘spoiler’ in un certo senso agli spettatori con delle foto sul set in cui si vedeva l’attesissimo matrimonio ma, di fatto, nessuno sa se si tratta di un sogno, una finzione nella finzione, o del reale svolgimento della cerimonia da copione.

La Mastronardi su TV Sorrisi e Canzoni si sbilancia giusto un po’ sulla proposta, che avverrà proprio nella prima puntata: “Naturalmente sara una proposta fatta nello stile di Conforti: non vi aspettate i violini… . Bisognerà vedere se poi, prima della fine delle sei nuove e rocambolesche puntate, i due arriveranno davvero a dirsi il fatidico “Sì”.”

La dichiarazione di Guanciale e la domanda sulla vita personale della Mastronardi

Guanciale invece (che da poco ha terminato anche le riprese del Commissario Ricciardi): ha detto: “Chi segue la serie sa bene che Alice sogna molto. Lo farà anche in questa stagione. E le sue visioni matrimoniali sono variegatissime e molto divertenti: si ha a che fare con una visionaria, non mi fiderei “dell’intuito lineare”.

Dalla finzione alla realtà: dopo il matrimonio di Lino, anche alla splendida Alessandra è venuta voglia, magari, di sposarsi (nella vita reale)? “Sicuramente è nei piani e spero accada presto. Non so se mi riuscirà il colpaccio di farlo in modo così discreto come ha fatto Lino, lui è stato “aiutato” in questo dal lockdown: le pubblicazioni non le aveva viste nessuno… . Ma non vorrei certo un’altra pandemia quando io e Ross (McCall, attore scozzese, ndr) decideremo di fare il grande passo.”

Come darle torto!