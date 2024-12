Il conte di Montecristo in tv su Canale 5: tutto quello che bisogna sapere

È arrivato finalmente il momento di vedere Il conte di Montecristo su Canale 5. Mediaset ha deciso di mandare in onda durante le feste di Natale il sontuoso adattamento del classico di Alexandre Dumas, diventato un autentico caso in Francia. Il film si è rivelato un successo popolare anche se non molto fedele al romanzo, complici l’estrema semplificazione della trama (concentrata soprattutto sulla vendetta di Edmond Dantès), l’eliminazione di una serie di personaggi secondari e dell’intera parte italiana.

Il conte di Montecristo su Canale 5: il cast completo

Regia, sceneggiatura, adattamento e dialoghi sono di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte, la coppia che ha scritto I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady di Martin Bourboulon e diretto Cena tra amici (rifatto in Italia da Francesca Archibugi con il titolo Il nome del figlio) e Il meglio deve ancora venire. Nonostante le modifiche apportate, i due hanno rispettato profondamente lo spirito del testo, avvalendosi della fotografia espressiva di Nicolas Bolduc, delle scenografie sontuose di Stéphane Taillasson, dei costumi visionari ed elegantissimi di Thierry Delettre e di un cast stellare.

De La Patellière e Delaporte e il produttore Dimitri Rassam hanno affidato il complesso ruolo di Edmond Dantès a Pierre Niney, attore classe 1989 famoso soprattutto per il premio César vinto nel 2015 come miglior protagonista per il biopic Yves Saint Laurent di Jalil Lespert. Niney si è rivelato perfettamente credibile in questa parte piena di oscurità e sfumature e all’altezza di predecessori “ingombranti” come Jean Marais, Louis Jourdan, Gérard Depardieu e soprattutto Jacques Weber. Ma è il cast completo a non essere da meno, incluso Pierfrancesco Favino nei panni dell’abate Faria.

Edmond Dantès / Il conte di Montecristo: Pierre Niney

Fernand de Morcerf: Bastien Bouillon

Mercédès Herrera: Anaïs Demoustier

Haydée: Anamaria Vartolomeï

Villefort: Laurent Lafitte

Abbé Faria: Pierfrancesco Favino

Danglars: Patrick Mille

Albert de Morcerf: Vassili Schneider

Andrea: Julien de Saint Jean

Victoria: Julie de Bona

Angèle: Adèle Simphal

Caderousse: Stéphane Varupenne

Eugenie Danglars: Marie Narbonne

Morrel: Bruno Raffaeli

Jacopo: Abde Maziane

Il conte di Montecristo su Canale 5: quando va in onda e quante puntate sono

Costato 42 milioni di euro e presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024, Il conte di Montecristo è un film dalla durata complessiva di 2 ore e 53 minuti, che Canale 5 trasmette diviso in due puntate: la prima va in onda giovedì 26 dicembre in prima serata alle 21:20 e la seconda venerdì 27 dicembre sempre in prime time alla stessa ora. In Francia è uscito al cinema il 28 giugno scorso con Pathé Films ed è diventato il secondo maggior incasso dell’anno con oltre 9 milioni di spettatori.

Con la trasmissione nel periodo natalizio, Mediaset brucia sul tempo la Rai che ha prodotto la serie-evento Il conte di Montecristo con Sam Claflin per la regia di Bille August. Accanto all’attore britannico ci sono divi internazionali come Jeremy Irons e Ana Girardot e volti della fiction italiana come Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Maupas. La produzione è Mediawan con Palomar in Italia e DEMD Productions in Francia. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, la serie è composta da 8 episodi e va in onda su Rai1 in 4 prime serate dal 13 gennaio 2025.