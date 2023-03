Morte di Maurizio Costanzo: le dichiarazioni di Marta Flavi

Dopo i funerali di Maurizio Costanzo, si torna a parlare del passato con alcune dichiarazioni di Marta Flavi, la sua terza moglie, che pare non abbia voluto prendere parte alla cerimonia funebre del presentatore, scomparso il 24 febbraio scorso. In un’intervista al settimanale Nuovo, la Flavi ha spiegato che ha preferito non esserci, definendo la partecipazione “poco elegante”.

L’aneddoto segreto rivelato dalle dichiarazioni di Marta Flavi

Ma l’articolo non si limita a questa notizia. La Flavi ha infatti rivelato un aneddoto molto riservato e personale: sembra infatti che dieci anni fa, lei e Costanzo si fossero ritrovati per un ‘incontro segreto’. La conduttrice ha raccontato: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l’incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò “madame”»

Queste le dichiarazioni di Marta Flavi su un episodio della vita privata di Costanzo poco nota alle cronache rosa che in queste ore stanno facendo il giro della rete. Tutti sanno che il matrimonio con la Flavi è durato poco più di un anno, finendo poi con un divorzio nel 1994. Quando hanno deciso di convolare a nozze, il giornalista veniva da una storia con Simona Izzo, ma la Flavi rese chiara la sua intenzione di sposarsi. Così Costanzo si decise a chiedere ufficialmente il divorzio a Flaminia Morandi, madre dei suoi due figli, per sposare la presentatrice di Agenzia Matrimoniale. Tuttavia, l’idillio durò poco: mentre erano sposati, infatti, il presentatore del Maurizio Costanzo Show iniziò una relazione con Maria De Filippi, e la Flavi ne venne a conoscenza.

Nonostante le tensioni di quegli anni, naturalmente la Flavi ha sottolineato che “il tempo guarisce tutto” e che ora rimangono solo le cose belle da ricordare.