Disney+ Italia App Catalogo + film e serie tv in streaming

Disney+ Italia: i film le serie tv e le prossime uscite

Per tutti la Walt Disney Company è sinonimo di classici vecchi cartoni animati e vecchi personaggi maschili e femminili, di famose favole, qualcuna scritta da autori famosi, di paesaggi di sfondo di luoghi incantati, di principesse, animali che parlano e che volano.

Alcuni la associano invece ai giochi prodotti, al parco di Disneyland, o all’ambientazione di sfondo delle famose favole girate come lungometraggi in luoghi dai paesaggi magici, la cui magia trascende le parentele o le nazionalità che una mappa o carta tematica ordinaria riporta.

Non tutti la associano a Disney+, la nuova piattaforma di streaming giunta in Italia dove tutti i classici lungometraggi prodotti sono disponibili in streaming.

Attraverso i film, le serie tv e un abbonamento che include le prossime uscite, potremo rivivere tutte le atmosfere di ambientazione dei racconti della Walt Disney Company.

Dopo il parco Disneyland in Francia, l’azienda con la piattaforma Disney+ porta direttamente in Italia e dovunque tutto l’elenco sopra citato di personaggi umani ed animali dei cartoni animati, le femminili principesse ed i giochi più disparati.

Cosa aspettiamo dunque? Ci aspettano prossime uscite mozzafiato di film e serie tv.

Disney plus catalogo dello streaming

Difficile fare un elenco o catalogo dei contenuti disponibili in streaming su disney plus, tanto è vario il palinsesto proposto; cliccate sul link per informazioni più dettagliate.

Disney+ Italia offre, inattesi, i lungometraggi di Star Wars, i classici Marvel, i documentari National Geographic e le opere della 20th Century Fox.

Cartoni e serie tv soddisfaranno poi ogni vostra esigenza di fantastico: una mappa scritta del sito deve per forza avere la forma della carta tematica, tanto è vario il catalogo.

Parentele lontane e nazionalità diverse saranno messe d’accordo da un servizio che propone realmente di tutto; rispetto a netflix i punti di forza sono la fantascienza e l’animazione, di una qualità sbalorditivia.

Dall’aquila di Falcon degli avengers, ai documentari sull’aquila reale e gli altri uccelli che volano nel parco di yellowstone, ciascun argomento è trattato sotto più punti di vista di quanto potreste aspettarvi.

Disney + Italia accedi tramite login in app da tutti i dispositivi

È possibile accedere a Disney+ Italia tramite app per dispositivi mobili e tramite login nel browser da computer.

Infatti i dispositivi android ed apple presentano negli store un’applicazione che permette di fruire comodamente del contenuto, chiamata appunto Disney+ e sviluppata dalla Walt Disney Company; potrete abbinare sino a 10 dispositivi per ogni account.

Similmente avviene per la smart tv, come diciamo in questo articolo, mentre i computer fissi sia mac che windows richiedono un accesso tramite login dal browser sul sito ufficiale, non essendo state rilasciate app ufficiali né in Italia né all’estero.

In compenso la maggior parte dei motori di ricerca dispone di funzioni di memorizzazione delle password che consentono di non reinserire continuamente tutte le credenziali.