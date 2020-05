Disney+ prezzo abbonamento mensile, catalogo e dispositivi

Qual è il prezzo dell’abbonamento mensile e annuale di Disney+ in Italia. Tutto sullo streaming disney plus: catalogo, dispositivi, login, app. Costo delle visite ai Disney studios, a Disneyland paris ed al World Resort di Orlando, USA.

Prezzo abbonamento Disney+ mensile ed annuale

La piattaforma di streaming disney+ si presenta in Italia con due formule di abbonamento: una mensile dal prezzo di 6,99€, oppure un abbonamento annuale da 69,99€ al mese.

La conversione del prezzo dollari euro ha giocato a favore degli utenti italiani ed europei; inoltre grazie all’offerta sull’abbonamento annuale si può risparmiare oltre il 15% rispetto a quanto costa pagare mese per mese.

Il pagamento per il servizio Walt Disney plus può avvenire mediante le varie modalità di addebito virtuali, come la carta di credito o di debito, come su ogni altra piattaforma del settore come netflix e amazon prime video.

Costo Disney+ negli USA e catalogo estero

Il prezzo di Disney+ al lancio negli Usa fu di 6,99 dollari al mese, scontati a 59,99 dollari all’anno con il preordine: un costo minimo a fronte del catalogo.

Rispetto ai concorrenti come netflix , Disney+ si distingue per proporre un unico abbonamento, grazie al quale si ha accesso sino a 4 schermi contemporaneamente sui quali vedere tutti i film e le serie tv disponibili.

Una ricca offerta dunque, in tutto degna di quella proposta negli Usa dai maggiori concorrenti, diversificata ed in grado di far fronte alla più diverse esigenze grazie ai suoi tanti titoli e produttori.

Il catalogo italiano è stato parificato a quello estero, e comprende i classici corti di topolino, i film disney pixar e quelli di star wars, le serie tv di disney channel e i lungometraggi della marvel.

Disney plus Italia dispositivi con login in app

Ora che abbiamo visto quanto costa, bisogna dire che non tutti i dispositivi supportano la piattaforma Walt Disney plus.

Disney+ ha un prezzo o costo elevato in termini di requisiti richiesti ai dispositivi: alcuni vecchi samsung potrebbero dare problemi, così come i cellulari che montano versioni obsolete di Android.

Le app sono disponibili per dispositivi iOS e Android (come i samsung) e le principali smart tv e lettori digitali multimediali, mentre mancano per i pc, dai quali è necessario fare il login tramite sito internet.

Tuttavia il gioco vale sicuramente la candela: Star Wars, Marvel, Disney Pixar e Topolino sono solo alcuni dei produttori e dei personaggi presenti nel magico mondo disney.