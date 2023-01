Il nostro Generale, è boom di ascolti. Rita dalla Chiesa: “È fatta talmente bene che mi sembra di averli tutti ancora con me”

Pronta da tempo ma a lungo rimandata, Il nostro Generale fa il pieno d’ascolti su Rai 1. Il primo episodio della serie, dedicata alla storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e prodotta in occasione del 40° anniversario della strage di via Carini, ha incollato allo schermo quasi 4 milioni di telespettatori con il 19,9% di share nella prima serata di lunedì 9 gennaio 2023. È un successo per una fiction di impegno civile che ha coinvolto in prima persona la famiglia Dalla Chiesa, innanzitutto i figli di Carlo Alberto: Rita, Nando e Simona.

Il nostro Generale, Rai promossa da Rita Dalla Chiesa

Nonostante le polemiche con la Rai legate alla sua candidatura alle elezioni, Rita Dalla Chiesa è intervenuta con il fratello Nando alla presentazione della fiction alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Con loro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il regista Lucio Pellegrini, la produttrice Simona Ercolani, l’ad della Rai Carlo Fuortes, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e il protagonista Sergio Castellitto.

“Mio padre è stato sempre presente, era un marito innamoratissimo: mamma aveva 15 anni e papà 18 quando si sono conosciuti – ha spiegato l’attuale deputata alla Camera per Forza Italia –. Teresa Saponangelo interpreta magistralmente mia madre, cassaforte di mio padre. A lei raccontava qualunque sua fragilità, qualunque suo dubbio e incertezza: lei incamerava tutto, papà sapeva di potersi fidare di lei ciecamente. Di papà ricordo la lealtà, il rispetto, la trasparenza e l’amore infinito a cui ci ha abituati. Per lui, i membri del Nucleo erano come figli”.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo film – aggiunge Dalla Chiesa – perché ci ho visto amore e vere emozioni”. A chi sui social le chiede un parere personale sulla serie, l’ex conduttrice di Forum risponde che “è fatta talmente bene che mi sembra di averli tutti ancora con me. Quando sei giovane, purtroppo, ti sembra scontato che quello che hai non possa mai venirti tolto”.

Sergio Castellitto è Carlo Alberto Dalla Chiesa nella serie Il nostro Generale (foto: RaiPlay)

Il nostro Generale, puntate finali il 10, 16 e 17 gennaio

La parabola del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale per contrastare le Brigate Rosse si completerà il 10, 16 e 17 gennaio con i restanti episodi. I consensi sono unanimi. Il pubblico apprezza soprattutto gli interpreti Castellitto e Saponangelo nei panni di Dora Fabbo e la sceneggiatura che ricostruisce con cura e precisione un pezzo importante della nostra storia.

Tra i tanti commenti arrivati sui social spicca quello di Salvo Sottile. “Raccontare gli anni di piombo non è mai facile – scrive il giornalista e conduttore televisivo –. Il nostro Generale è il racconto di un uomo dal carisma raro che fu esempio per i suoi uomini prima di diventare (nella sua lotta solitaria contro le Br e la mafia) il simbolo di un’intera nazione”.