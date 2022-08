Massimo Ranieri torna alla fiction Mediaset: La voce che hai dentro è ora sul set

Dieci anni dopo Sabato, domenica e lunedì su Rai 1, Massimo Ranieri torna alla fiction, stavolta per Canale 5. Il cantante e attore napoletano, apparso di recente nel film Mancino naturale, è protagonista della serie La voce che hai dentro, un family drama targato Mediaset e Lucky Red ed ambientato nel mondo della musica partenopea. Le riprese sono iniziate in questi giorni nel capoluogo campano dopo che Ranieri si è ripreso dal brutto incidente di cui è stato protagonista lo scorso maggio, quando è caduto durante un concerto al Teatro Diana provocandosi la rottura di una costola.

Massimo Ranieri, fiction Mediaset in arrivo

La voce che hai dentro racconta la storia di Michele Ferrara, un uomo finito in galera con un’accusa infamante: aver ucciso il padre Mimmo, apprezzato cantante e fondatore della storica etichetta discografica Parthenope Edizioni Musicali. Dopo aver scontato dieci anni di carcere a Poggioreale, Michele torna in libertà e si ritrova a doversi scontrare con la sua famiglia.

La moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vogliono vendere la Parthenope all’ambiguo affarista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo). La figlia Anna (Giulia D’Aloia), pianista di talento che si è sempre battuta per dimostrare l’innocenza del padre, vuole invece salvare la casa discografica e ha deciso di farlo insieme alla giovane trapper Regina (La Niña).

Diviso tra passato e presente, Michele ha sempre vissuto per la musica. Con un pesante segreto da nascondere, il suo obiettivo è ricomporre i pezzi della sua famiglia ormai in frantumi, riconquistare l’affetto dei Ferrara e riportare in auge la Parthenope ai fasti di papà Mimmo. Nel cast della serie, in altri ruoli, sono presenti anche Nando Paone e Ruben Rigillo.

Massimo Ranieri sul set della serie La voce che hai dentro (foto: Lucky Red / Fiction Mediaset)

La voce che hai dentro, serie tv Lucky Red sul set

Composta da 8 episodi che andranno in onda in 4 prime serate nel corso del 2023, La voce che hai dentro è diretta da Eros Puglielli e scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino. L’idea del progetto è di Massimo Ranieri, mentre il soggetto di serie è di Ludwigg e Valenti in collaborazione con Sabatino, Laura Colella e Pier Paolo Piciarelli.

La prima immagine di Ranieri sul set è stata diffusa da Lucky Red su Instagram. Da parte sua, il cantante ha postato su Facebook una foto “con la meravigliosa Maria Pia Calzone al mio fianco”, annunciando a tutti i suoi fan che “non vedo l’ora che la vediate!”. “Che privilegio e che onore lavorare con te. Grazie per gli abbracci, la complicità e le canzoni”, aggiunge l’attrice sempre via social.