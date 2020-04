Disney+ catalogo completo e prossime uscite in Italia

Il catalogo completo di Disney+ per l’Italia: Marvel, Star Wars, National Geographic, 20th Century Fox. Prezzo e prossime uscite del Disney plus americano ed italiano.

Disney+ catalogo completo Italia e Usa

Cosa comprende il catalogo completo della nuova piattaforma della Walt Disney plus? Quali sono le differenze tre i film disponibili per lo streaming negli USA e quelli rilasciati in Italia?

Disney+ mette a catalogo le migliori case di produzione di film e serie tv d’oltreoceano: la Marvel, la Lucas Film, la Disney Pixar, la 20th century fox sono solo alcuni dei marchi presenti.

In italia sono ammessi allo streaming capolavori come la saga degli Avengers, il re leone, i corti di topolino, Monster Academy per la disney pixar e tutte le serie tv di disney channel.

Il tutto è disponibile sia da mobile, che da pc o da smart tv: qui la guida per i fortunati che ne posseggono una.

Le prossime esclusive del catalogo Disney+

Il catalogo Disney+ è in continuo aggiornamento, per questo bisogna stare sempre attenti su siti come Justwatch a verificare le prossime esclusive che verranno divulgate.

La stampa specialistica, come appunto Justwatch, si riferisce agli Avengers, al re leone, a topolino come “esclusive di Walt Disney Plus” perché nessun’altra piattaforma, nemmeno netflix, ne possiede i diritti.

Inoltre man mano che vengono mandati in onda, i programmi tv disney channel sono poi caricati sul servizio di streaming a beneficio di tutti gli abbonati.

Un buon consiglio per conoscere in anticipo le future uscite, è dare uno sguardo al catalogo americano: è noto infatti che le grandi piattaforme come Netflix tendono a distribuire i proprio nuovi prodotti prima negli USA, e successivamente in Europa.

Disney plus prezzo e prossime uscite in Italia

Il prezzo per da pagare per accedere all’intero catalogo disney+ è di 6,99€ al mese, che possono diventare 69,99€ all’anno se pagati in un unico importo.

Nel prezzo sono compresi 4 account, di cui si può fruire anche contemporaneamente, abbinando fino a 10 dispositivi e conservando la qualità video 4k su ognuno di essi, schermo permettendo.

Inoltre, come detto, acquistando un abbonamento disney plus si avrà diritto a vedere tutte le prossime uscite di film e serie tv destinate all’Italia ed al mercato italiano.