Sanremo 2022, la terza serata è tutta di Drusilla Foer: surclassa Amadeus e asfalta Iva Zanicchi

Drusilla Foer è la regina assoluta della terza serata di Sanremo 2022. La co-conduttrice si prende la scena e conquista il pubblico dell’Ariston e quello a casa. L’alter ego di Gianluca Gori non sbaglia un colpo: look perfetto (ha vestito i suoi abiti Atelier Rina Milano), (auto)ironia pungente e battuta sempre pronta. Insomma, irriverente ma con stile, sin da quando affianca Amadeus (la parte dell’incassatore è quella che gli riesce meglio) travestita da Zorro per “tranquillizzare tutte le persone che avevano paura e che pensavano ‘Ah, un uomo vestito da donna’”.

Drusilla Foer a Sanremo 2022, il pubblico: “Conduca lei”

Nessun rifermento alle parole del senatore Pillon. Anzi. Drusilla si dice consapevole di non voler “ammorbare il pubblico con temi come la fluidità, l’integrazione e la diversità” e si lancia in un potente monologo (purtroppo relegato all’una e mezza passata: per fortuna è su RaiPlay) sull’importanza della propria unicità. Un pezzo che, a differenza di quello di Lorena Cesarini, commuove gli spettatori e convince la critica.

“Per comprendere l’unicità – spiega Drusilla – è necessario capire di cosa è fatta, di cosa siamo fatti. Di cose belle, ambizioni, valori, talenti. Sì, ma i talenti vanno seguiti, delle proprie convinzioni bisogna avere la responsabilità, delle proprie forze bisogna avere la cura. Immaginate quando bisogna affrontare le paure: mica è facile entrare in contatto con l’unicità”.

Il modo che abbiamo per farlo è abbracciare la nostra unicità, prendere per mano “le cose che ci abitano” e portarle in alto, sollevarle “con noi nella purezza dell’aria, in un abbraccio innamorato”. Soltanto così, con l’ascolto di noi stessi e degli altri, possiamo migliorarci.

“Doniamoci all’altro, ascoltiamoci per essere certi che le convinzioni non siano delle convenzioni – conclude Drusilla prima di cantare un brano dal titolo Guerra –. Facciamo scorrere i pensieri in liberta senza pregiudizio e vergogna e liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità”.

Drusilla “sistema” Iva Zanicchi sul palco dell’Aristo (foto: RaiPlay)

Drusilla Foer Iva Zanicchi: il siparietto chiuso con eleganza

Nel pieno della serata, Drusilla trova pure il tempo di mettere in riga una sempre più reazionaria Iva Zanicchi. Prima di esibirsi, la cantante si avvicina alla Foer e le chiede quanto è alta. Alla risposta “Parecchio”, Amadeus le fa notare che anche lei è piuttosto alta. A quel punto l’Aquila di Ligonchio, pensando di essere simpatica, se ne esce con una battuta improvvida: “Sì, ma lei ha anche altre cose che io non ho…”. Drusilla non si scompone e replica con classe ed eleganza, da performer consumata: “Sì, diverse cose. Sono colta e intelligente”.

Semplicemente perfetta. I giornalisti in sala stampa e i telespettatori dai divani per una volta sono d’accordo. Lo confermano gli ascolti della terza serata: 9,4 milioni di telespettatori e il 54,1% di share, +9,8% rispetto al 2021. Con un boom per la prima parte (dalle 21:30 alle 23:42) con 12,8 milioni e il 53,2% di share. Numeri quasi come quelli di Pippo Baudo.