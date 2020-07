Michael J. Fox festeggia 32 anni di matrimonio: “Ecco perché tra noi funziona”

Michael J. Fox è uno dei divi più amati di Hollywood. Non solo per gli esordi in Casa Keaton, il ruolo cult di Marty McFly nella saga di Ritorno al futuro e le difficili condizioni di salute. L’attore, 59 anni appena compiuti, è legato alla stessa donna dal lontano 1988. Una dote più unica che rara nel mondo del cinema americano. Fox ha da poco festeggiato i 32 anni di matrimonio Tracy Pollan, la collega conosciuta proprio sul set di Casa Keaton.

Michael J. Fox, moglie sempre al suo fianco

Il loro è stato il più classico dei colpi di fulmine. La Pollan, ex di Kevin Bacon, interpretata Ellen, la fidanzata di Alex, il primogenito della famiglia appassionato di finanza e ammiratore di Ronald Reagan.

Le nozze sono avvenute il 16 luglio 1988 al West Mountain Inn di Arlington, in Vermont. La cerimonia si è celebrata lontano da fotografi e telecamere. Alla feste c’erano soltanto le famiglie e pochi amici, tra cui Woody Harrelson, Dennis Quaid e Meg Ryan.

L’unione tra Michael J. Fox e Tracy Pollan si rafforza con la malattia di lui, al quale appena due anni più tardi viene diagnosticato il morbo di Parkinson. La notizia, tuttavia, sarà resa pubblica solo tempo dopo.

Gli impegni sul set rallentano, ma questo non impedisce a Fox di lavorare e di diventare papà: la coppia ha quattro figli. Il primogenito, Sam, nasce il 30 maggio 1989: i genitori hanno da poco finito di girare Le mille luci di New York, l’adattamento del romanzo bestseller di Jay McInerney.

Michael J. Fox e sua moglie Tracy Pollan (foto: Instagram @realmikejfox)

Michael J. Fox oggi: 32 anni di matrimonio con Tracy

Nella sua autobiografia Lucky Man, Michael racconta di aver passato un periodo buio tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90. La scoperta della malattia lo fa cadere in un vortice di depressione e dipendenza dall’alcol. Sono proprio l’amore e il supporto di Tracy a tenerlo a galla e a fargli accettare la sua nuova condizione.

Il Michael J. Fox Show, sitcom andata in onda fra il 2013 e il 2014, rispecchia questa rinascita. Il 15 febbraio 1995 nascono le gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Phyllis, il 3 novembre 2001 tocca alla quarta e ultima figlia, Esme Annabelle. Per loro doppia Milo nel cartoon Atlantis – L’impero perduto: la sua voce si può ascoltare nella versione originale su Disney+.

“32 anni. Credo stia funzionando. Amore della mia vita”: con queste parole Fox ha commentato su Instagram l’anniversario. D’altronde Tracy l’ha sempre detto: “Di Michael amo l’intelligenza e il senso dell’umorismo”. È il caso di dirlo: è questo il segreto del loro successo.