Disney+ smart tv: app disney plus per lg e samsung tv

Come scaricare app disney plus su smart tv samsung, philips, lg oled, panasonic, sony, hisense hitachi e telefunken. Download disney+ e le smart tv compatibili in Italia.

Disney+ su smart tv: l’app per tv lg, philips, apple…

La stragrande maggioranza delle smart tv attualmente in commercio consente l’accesso allo streaming service della nuova piattaforma Walt Disney Plus, che con i film di Star Wars e gli altri contenuti esclusivi ha conquistato il pubblico italiano.

Disney+ ha avuto un occhio di riguardo per le smart tv, infatti una app dedicata alla piattaforma della Walt Disney è disponibile fra i tanti per Apple TV, LG oled, Vizio TV, Samsung TV e molti altri.

Andando nei rispettivi Store potrete digitare il nome di ricerca ed attendere di veder comparire il classico logo dell’app Disney+ sullo schermo della vostra tv.

Tra i dispositivi compatibili più rimarchevoli sicuramente vanno sottolineate le Vizio TV, americane della Vizio Smart TV Company, e le televisioni LG con sistema operativo webOS.

Inoltre anche l’olandese Philips, la cinese Hisense, la giapponese Hitachi e l’azienda ora turca già tedesca Telefunken offrono interessanti dispositivi compatibili con lo streaming service.

Come scaricare app disney plus su smart tv samsung in Italia

Un’altra smart tv dalla quale vedere Disney+ è la Samsung smart tv.

Essa presenta un sistema operativo Tizen OS, differente dal webOS degli lg oled, che permette di navigare con agilità tra i diversi contenuti e scaricare numerose app.

In Italia la samsung tv registra vendite crescenti, come tutto il settore secondo i dati recenti.

Gli italiani sembrano infatti apprezzare la qualità della definizione, nei modelli più avanzati pari o superiori a quelli dei concorrenti della Vizio Smart Company, e la duttilità di Tizen OS.

Rendere smart il proprio televisore con Amazon Fire e Roku

Ci sono diversi modi per connettere il proprio televisore ad internet e guardare filmati della rete anche senza acquistare una smart tv; uno dei più classici è l’utilizzo di consolle come l’xbox one della Microsoft o la PS4 della Sony.

Sia da xbox one che da PS4 è possibile fare il download di un’app Disney Plus studiata per riproporre Star Wars e gli altri contenuti esclusivi sullo schermo collegato, come avviene per Netflix.

Stanno prendendo piede anche i lettori digitali multimediali, come Amazon Fire o Roku, che permettono di rendere smart qualsiasi tv e vedervi ogni servizio streaming, da Disney+ a Netflix.

Questi lettori, dal basso costo, consistono in un piccolo computer connesso alla rete che, collegati tramite porta USB al televisore, lo usano come se fosse un semplice desktop.

Il telecomando abbinato controlla tutte le funzioni di scorrimento e selezione dei video senza fili.

In questo modo si godono i vantaggi di chi ha acquistato una Vizio Tv, senza spendere cifre folli e senza indulgere… nel Vizio!