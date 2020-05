Disney+ con TIMvision: costo e condizioni dell’offerta

Come funziona l’offerta di Tim e disney plus, come attivare disney plus su Timvision: prezzo, condizioni e costo dell’offerta che permette di avere Disney+ con Timvision gratis per 3 mesi.

Offerta Timvision + Disney+ costo e condizioni

Un unico abbonamento per Disney+ e Timvision: questa l’offerta che la Telecom e la piattaforma di Bob Iger hanno concordato per promuovere i propri streaming.

La promo è attivabile sia da chi già detiene un abbonamento Telecom che dai nuovi clienti, senza particolari condizioni.

In entrambi i casi, al costo di tre euro al mese in più in bolletta, si riceverà a casa il decoder Timvision plus che grazie alla promo in collaborazione con il colosso diretto da bob iger permetterà agli iscritti di accedere liberamente a film Marvel, Star Wars, National Geographic e Pixar, oltre a serie tv italiane e americane, tutto in alta definizione.

Il costo inoltre, come vedremo, inizierà ad essere corrisposto solo a partire dal quarto mese: una promo dalle condizioni decisamente favorevoli per chi sottoscriverà l’abbonamento Disney+insieme a TIMvision in italia.

Come attivare disney plus su timvision a 3 euro

Per attivare l’offerta è sufficiente ordinare il decoder Timvision plus, ed al momento della specificazione richiedere anche l’attivazione della piattaforma Walt Disney plus.

I primi tre mesi saranno regalati, mentre successivamente verranno addebitati 3 euro in più in bolletta, comprensivi del costo di entrambi gli streaming, TIM Vision e Walt Disney Plus.

In questo modo non solo non bisognerà preoccuparsi di ripetere il pagamento, ma si realizzerà un notevole risparmio, dato che Disney+ e Timvision singolarmente verrebbero a costare l’una 5 euro al mese e l’altra 6,99, per un totale di 11,99€ al mese.

I tre euro permettono dunque di spendere di meno: per confronto, netflix, il maggiore sito di streaming in abbonamento, richiede una tariffa minima di 7,99€/mese.

Contenuto delle piattaforme ed opzione sky

Le due piattaforme abbinate propongono un contenuto molto variegato.

Grazie a Tim Vision potremo concentrarci sulle serie tv italiane, delle quali contiene una rosa persino superiore a netflix.

Disney+ invece contiene tutti i film Marvel, National Geographic, Star Wars e Disney Pixar, con grande attenzione quindi al genere fantastico, di animazione (Disney pixar) e di azione con un respiro decisamente internazionale.

Infine, non va dimenticata l’opzione sky: l’azienda ha stipulato in altre azioni accordi con la casa di topolino per fornire congiuntamente i propri servizi, e non è escluso che non abbia in serbo qualcosa anche per l’Italia.