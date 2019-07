La mia bella famiglia italiana, Alessandro Preziosi: “È uno dei film che amo di più”

L'attore, che interpreta un ingegnere italiano che vive e lavora in Germania costretto a tornare in Puglia, racconta la gioia di girare un tv movie così

La mia bella famiglia italiana torna in tv martedì 30 luglio 2019. Passato in prima serata il 17 febbraio 2014, il tv movie diretto da Olaf Kreinsen, scritto da Cecilia Calvi ed Anna Samueli, ritorna nel palinsesto estivo di Rai 1. La storia di radici e affetti messa in scena è quella di Paolo (Alessandro Preziosi), un ingegnere meccanico italiano che vive e lavora in Germania, dove è sposato (e in crisi) con la moglie Martina (Tanja Wedhorn) e ha un figlio, Florian (Patrick Mölleken).

La mia bella famiglia italiana, trama e luoghi del film

Un giorno, Paolo riceve una telefonata dal fratello Antonio (Peppino Mazzotta): è costretto a tornare in Puglia, sua terra d’origine, perché la madre Angelina (Nunzia Schiano) è gravemente malata.

Arrivato in Puglia (il film è stato girato tra Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo), Paolo scopre che il fratello è in piena crisi e l’ha chiamato per aiutarlo a vendere la casa e l’uliveto di famiglia.

Inizialmente contrariato, l’ingegnere riscopre subito le bellezze della sua terra, dalla quale era stato allontanato tanto tempo fa. Ma soprattutto rivede l’ex fidanzata Gina (Karin Proia), la cui figlia Maria (Chiara Paoli) si prende pure una cotta per Florian.

Sarà un nuovo inizio, con Martina che scopre alcuni lati del carattere del marito che fino ad allora ignorava.

Il cast di La mia bella famiglia italiana (foto: ufficio stampa Rai)

La mia bella famiglia italiana, cast completo in una storia toccante

“Questo film – ha raccontato Preziosi a Rai.tv – mi ha fatto tornare alla mente le mie origini a Napoli. A volte dimentichiamo completamente che quello che siamo oggi è il frutto di quello che ci ha segnato per tutta la vita”.

“La mia bella famiglia italiana – ha aggiunto l’attore – è uno dei film che ho girato con più gioia e felicità. Non ho mai avuto la sensazione di lavorare in senso proprio. Mi sembrava di essere in vacanza. Ho pensato per me quanto tornare a Capri, che è il posto dove io vado da quando sono piccolo, mi ricarichi di tante emozioni e ricordi. Poiché spesso mi manca un punto di riferimento reale nella vita che scorre, quello che ti fa tirare un po’ le somme di quello che sei, mi sono preparato più moralmente e umanamente che tecnicamente”.

“Tanja Wedhorn – ha concluso Preziosi, che vedremo presto in Scomparsi su Canale 5 – è la migliore compagna di lavoro che abbia incontrato in tutta la mia vita. Se fosse qui la vorrei abbracciare come fa Benigni!”.